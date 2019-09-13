Украинский гроссмейстер Пономарев пожаловался на РУСАДА: его два часа проверяли на допинг

В Ханты-Мансийске стартовал Кубок мира.

Украинский гроссмейстер Руслан Пономарев (46-й рейтинг на турнире) усомнился в непредвзятости РУСАДА и пожаловался на ее действия во время Кубка мира по шахматам.

Пономарев недоволен тем, что два часа провел на допинг-контроле между двумя партиями против россиянина Андрея Есипенко.

"Я должен винить только самого себя за плохую игру во время Кубка мира. Но после первой игры вместо отдыха я провел буквально два часа - с 19.57 по 21.56 - на допинг-тесте, который проводило нанятое ФИДЕ РУСАДА. Почему так долго? Почему это было не ВАДА? Выбрали ли меня случайно?", - написал Пономарев в Twitter.

2/2 But after 1st game I spent literally 2 hours from 19:57 till 21:56 for the doping test with Rusada hired by FIDE instead of resting and prepare for the 2nd game. Why so long? Why it was not WADA? Was I randomly selected?! I hope to play better soon.

— Ruslan Ponomariov (@Ponomariov) 11 сентября 2019 г.
Отметим, что экс-чемпион мира уступил на стадии 1/64 финала Есипенко (0,5:1,5) и завершил выступление на турнире.

Добавим, что в турнире, который проходит в столице роSSийской Югры - Ханты-Мансийске по нокаут-системе, принимает участие еще один украинец.

Антон Коробов (43-й сеяный) в первом раунде завершил обе свои партии вничью против индийца Абхиджита Гупта (86). Теперь участника 1/32 финала определит тай-брейк.

Напомним, в 2002 году Пономарев в 18 лет стал самым молодым чемпионом мира (по версии ФИДЕ).

Добавим, что победитель Кубка мира определится 4 октября

Финалисты турнира получат право сыграть на турнире претендентов в 2020 году.

Призовой фонд Кубка мира составляет 1,6 млн долл.

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