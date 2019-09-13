Украинский гроссмейстер Пономарев пожаловался на РУСАДА: его два часа проверяли на допинг
В Ханты-Мансийске стартовал Кубок мира.
Украинский гроссмейстер Руслан Пономарев (46-й рейтинг на турнире) усомнился в непредвзятости РУСАДА и пожаловался на ее действия во время Кубка мира по шахматам.
Пономарев недоволен тем, что два часа провел на допинг-контроле между двумя партиями против россиянина Андрея Есипенко.
"Я должен винить только самого себя за плохую игру во время Кубка мира. Но после первой игры вместо отдыха я провел буквально два часа - с 19.57 по 21.56 - на допинг-тесте, который проводило нанятое ФИДЕ РУСАДА. Почему так долго? Почему это было не ВАДА? Выбрали ли меня случайно?", - написал Пономарев в Twitter.
2/2 But after 1st game I spent literally 2 hours from 19:57 till 21:56 for the doping test with Rusada hired by FIDE instead of resting and prepare for the 2nd game. Why so long? Why it was not WADA? Was I randomly selected?! I hope to play better soon.