Организаторы Олимпиады-2020 ожидают угрозу тайфуна на Играх

Официальные представители Олимпиады в Токио-2020 готовятся к подобному развитию событий.

Организаторы Олимпиады-2020 ожидают угрозу тайфуна на Играх

Заместитель исполнительного директора Токийского бюро по проведению Олимпиады-2020 Ясуо Мори заявил, что организаторы не исключают, что во время проведения всемирного спортивного форума Японию накроет тайфун, и готовы к воздействию любого стихийного бедствия, сообщает Inside the Games.

Мори сделал свое заявление после посещения тестового мероприятия по карате. В тот день Токио накрыл мощный тайфун Факсай, обесточивший более 900 тыс. домов: по данным агентства Kyodo News, три человека погибли и более 30 получили ранения, а скорость ветра превышала 200 км/ч.

"Тайфун - это проблема, которую следует ожидать во время Олимпиады. Мы можем предвидеть все последствия катаклизма, особенно в отношении транспорта и других вопросов", - цитирует Мори издание.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Киевлянин Лев Порецкий выиграл чемпионат мира по шашкам в группе до восьми летКиевлянин Лев Порецкий выиграл чемпионат мира по шашкам в группе до восьми лет
Коноплянка перешел в "Шахтер"Коноплянка перешел в "Шахтер"
Двух китайских чемпионок по легкой атлетике заподозрили в подмене полаДвух китайских чемпионок по легкой атлетике заподозрили в подмене пола
Жену голландского футболиста прогнали со стадиона во время матча мужа в ИранеЖену голландского футболиста прогнали со стадиона во время матча мужа в Иране
Нелепый автогол решил победителя матча Северная Ирландия – ЛюксембургНелепый автогол решил победителя матча Северная Ирландия – Люксембург
Блок рекламы


Похожие новости
Организаторы представили дизайн медалей Олимпиады 2020 года в ТокиоОрганизаторы представили дизайн медалей Олимпиады 2020 года в Токио
Официальные роботы-талисманы летней Олимпиады-2020 получили именаОфициальные роботы-талисманы летней Олимпиады-2020 получили имена
Организаторы Wimbledon приняли решение отойти от многолетней традиции: теперь на турнире нет "миссис" или "мисс"Организаторы Wimbledon приняли решение отойти от многолетней традиции: теперь на турнире нет "миссис" или "мисс"
Украина заняла третье итоговое место в медальном зачете на II Европейских играхУкраина заняла третье итоговое место в медальном зачете на II Европейских играх
Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Испанию на Европейских играх и досрочно вышла в полуфиналСборная Украины по пляжному футболу обыграла Испанию на Европейских играх и досрочно вышла в полуфинал
Копилка сборной Украины на Европейских играх пополнилась двумя серебряными медалямиКопилка сборной Украины на Европейских играх пополнилась двумя серебряными медалями
Дзюдоист Зантарая принес Украине второе "золото" на Европейских играхДзюдоист Зантарая принес Украине второе "золото" на Европейских играх
Украина получила первое "золото" на Европейских играх-2019Украина получила первое "золото" на Европейских играх-2019
РоSSию могут снова отстранить от участия в Олимпийских играх, - The Sunday TimesРоSSию могут снова отстранить от участия в Олимпийских играх, - The Sunday Times
Украина и РоSSия сыграют в одной группе на Европейских играх. ФутболУкраина и РоSSия сыграют в одной группе на Европейских играх. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости