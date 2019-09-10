Михаэля Шумахера доставили в парижскую клинику

В парижской клинике имени Жоржа Помпиду была проведена спецоперация.

Фото: f1news.ru
Накануне в Европейскую больницу имени Жоржа Помпиду (XV-й округ Парижа), в отдел непрерывного мониторинга отделения сердечно-сосудистой хирургии был доставлен пациент. При этом темно-синий чехол вокруг носилок полностью закрывал его тело и лицо.

 

По информации Le Parisien, доставленным с такой медицинской тайной пациентом является 7-кратный чемпион мира в классе машин Формула-1 Михаэль Шумахер.

Михаэль Шумахер
Фото: Хох Цвей / Icon Sport
Михаэль Шумахер
Легендарный немец пройдет курс лечения пересадкой стволовых клеток по методике французского кардиохирурга Филиппа Менаше, утверждает издание.

 

Отметим, что весной прошлого года Михаэль уже как минимум дважды посещал клинику имени Жоржа Помпиду - тогда его доставляли вертолетом, а сейчас привезли на машине.

Это может служить косвенным подтверждением того, что состояние здоровья пациента улучшилось.

Напомним, 29 декабря 2013 года, тогда еще 44-летний Шумахер-старший проводил отпуск в Северных Альпах в своем шале в Мерибеле (Савойя).

Неплохой лыжник, немец во время одного из спусков на холмистой местности неожиданно теряет равновесие и ударяется головой о камень.

Защитный шлем спасает ему жизнь, но не может защитить его от серьезной травмы головы.

 

Вертолет доставляет Михаэля в госпиталь Мутье. В коме он будет переведен в университетскую больницу Гренобля (Изер), где подвергнется нейрохирургическому вмешательству.

С тех пор Шумахер не появлялся на публике, информация о состоянии его здоровья тщательно скрывается.

Несколько лет назад его семья объявила, что Шумахер вернулся в свой дом в Гланде (Швейцария), чтобы продолжить лечение.

Единственным человеком, которому разрешен доступ к Михаэлю, и которому известно его истинное состояние здоровья, является президент Международной автомобильной федерации (ФИА) и бывший шеф Михаэля по Scuderia Ferrari Жан Тодт.

Президент FIA рассказал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера.

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