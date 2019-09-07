В гонке Формулы-3 в итальянской Монце произошла жуткая авария

Алекс Перони мог лишиться жизни.

Алекс Перони
Фото: f1news.ru
Алекс Перони
Перед квалификацией Гран-При Формулы-1 на легендарном автодроме Монца прошла гонка в классе машин Формула-3, которую выиграл пилот Prema, россиянин Роберт Шварцман.

 

За несколько кругов до финиша в жуткую аварию попал пилот команды Campos Алекс Перони.

На выходе из поворота "Параболика", который выводит на стартовую прямую, его болид наехал на лежащий поребрик и взмыл высоко в небо, при этом сделав несколько пируэтов.

Unbelievable. #fiaformula3 pic.twitter.com/9kZ6P42cKw

— DarcyF1 Multimedia (@darcyf1) 7 сентября 2019 г.
Приземлился болид на бетонное ограждение дугой безопасности.

 

Гонщика спасла система Halo.

That is ridiculous #FIAF3 #ItalianGP pic.twitter.com/3JGKodAQCP

— Mattzel89 (@Mattzel89) 7 сентября 2019 г.
Перони сам покинул кокпит, после чего был отправлен в медицинский центр.

 

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Гонщик Ф2 Антуан Юбер погиб в результате аварии на трассе в СпаГонщик Ф2 Антуан Юбер погиб в результате аварии на трассе в Спа
Гонщик Формулы-2 Антуан Юбер погиб в результате аварии в гонке на трассе в Спа-ФранкоршампГонщик Формулы-2 Антуан Юбер погиб в результате аварии в гонке на трассе в Спа-Франкоршамп
"Днепр-1" - "Колос" - 2:1. 6 тур (ВИДЕО)  "Днепр-1" - "Колос" - 2:1. 6 тур (ВИДЕО)  
"Львов" - "Мариуполь" - 0:1. 6 тур"Львов" - "Мариуполь" - 0:1. 6 тур
"Динамо" снова не смогло победить в УПЛ"Динамо" снова не смогло победить в УПЛ
Блок рекламы


Похожие новости
Бундеслига: "Бавария" и "Шальке" разгромили соперниковБундеслига: "Бавария" и "Шальке" разгромили соперников
Гонщик Формулы-2 Антуан Юбер погиб в результате аварии в гонке на трассе в Спа-ФранкоршампГонщик Формулы-2 Антуан Юбер погиб в результате аварии в гонке на трассе в Спа-Франкоршамп
Перед матчем за Суперкубок Англии произошла массовая драка фанов "МанСити" и "Ливерпуля"Перед матчем за Суперкубок Англии произошла массовая драка фанов "МанСити" и "Ливерпуля"
Во время бейсбольного матча принципиальных соперников произошла массовая дракаВо время бейсбольного матча принципиальных соперников произошла массовая драка
"Бавария" пробилась в финал Кубка Германии"Бавария" пробилась в финал Кубка Германии
Бундеслига: "Бавария" дома обыграла "Вердер"Бундеслига: "Бавария" дома обыграла "Вердер"
Действующий пилот Формулы-1 признался, что выпивка и вечеринки улучшают результаты в гонкеДействующий пилот Формулы-1 признался, что выпивка и вечеринки улучшают результаты в гонке
В Формуле-1 впервые будет начисляться дополнительное очко за быстрый круг в гонкеВ Формуле-1 впервые будет начисляться дополнительное очко за быстрый круг в гонке
Бундеслига: "Бавария" эффектно вышла на первое местоБундеслига: "Бавария" эффектно вышла на первое место
Бундеслига: "Бавария" дома обыграла "Шальке"Бундеслига: "Бавария" дома обыграла "Шальке"
Последние новости
Подгружаем последние новости