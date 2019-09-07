Новостей.COM ⇒
2019-09-07
В гонке Формулы-3 в итальянской Монце произошла жуткая авария
Алекс Перони мог лишиться жизни.
Фото: f1news.ru
Алекс Перони
За несколько кругов до финиша в жуткую аварию попал пилот команды Campos Алекс Перони.
На выходе из поворота "Параболика", который выводит на стартовую прямую, его болид наехал на лежащий поребрик и взмыл высоко в небо, при этом сделав несколько пируэтов.
Unbelievable.— DarcyF1 Multimedia (@darcyf1)
#fiaformula3 pic.twitter.com/9kZ6P42cKw 7 сентября 2019 г.
Гонщика спасла система Halo.
That is ridiculous— Mattzel89 (@Mattzel89)
#FIAF3 #ItalianGP pic.twitter.com/3JGKodAQCP 7 сентября 2019 г.
Вспомним другие новости из этого раздела?
«« ЧМ-2019: Испания победила Италию
07.09.2019 08:16
07.09.2019 08:16
Ctrl+←