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2019-09-06
На ЧМ-2019 по баскетболу сборная Новой Зеландии перед поединком с греками исполнила устрашающий танец "Хака"
В регбийном исполнении этот танец выглядит куда ужасней.
В заключительном туре первого группового этапа чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Китае, в группе F был сыгран решающий поединок между сборными Греции и Новой Зеландии.
Этот матч должен был определить вторую команду (вслед за бразильцами), которая бы продолжила выступления на втором этапе Мундиаля.
Может поэтому сборная островного государства решила запугать своего соперника еще до матча, и исполнила фирменный танец "Хака".
Выглядело угрожающе, однако танец не впечатлил оппонента – сборная Греции, хоть и в упорной борьбе, но добилась нужной победы 103:97.
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