На ЧМ-2019 по баскетболу сборная Новой Зеландии перед поединком с греками исполнила устрашающий танец "Хака"

В регбийном исполнении этот танец выглядит куда ужасней.

На ЧМ-2019 по баскетболу сборная Новой Зеландии перед поединком с греками исполнила устрашающий танец "Хака"

В заключительном туре первого группового этапа чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Китае, в группе F был сыгран решающий поединок между сборными Греции и Новой Зеландии.

Этот матч должен был определить вторую команду (вслед за бразильцами), которая бы продолжила выступления на втором этапе Мундиаля.

Может поэтому сборная островного государства решила запугать своего соперника еще до матча, и исполнила фирменный танец "Хака".

Выглядело угрожающе, однако танец не впечатлил оппонента – сборная Греции, хоть и в упорной борьбе, но добилась нужной победы 103:97.

Может потому, что баскетболисты сборной Греции являются истинными ценителями этого танца, но в исполнении регбийной сборной Новой Зеландии

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Игрок "Эспаньола" отметил свой гол в ворота "Зари" жестом-символом "Шахтера"Игрок "Эспаньола" отметил свой гол в ворота "Зари" жестом-символом "Шахтера"
Гонщик Ф2 Антуан Юбер погиб в результате аварии на трассе в СпаГонщик Ф2 Антуан Юбер погиб в результате аварии на трассе в Спа
Гонщик Формулы-2 Антуан Юбер погиб в результате аварии в гонке на трассе в Спа-ФранкоршампГонщик Формулы-2 Антуан Юбер погиб в результате аварии в гонке на трассе в Спа-Франкоршамп
"Днепр-1" - "Колос" - 2:1. 6 тур (ВИДЕО)  "Днепр-1" - "Колос" - 2:1. 6 тур (ВИДЕО)  
"Львов" - "Мариуполь" - 0:1. 6 тур"Львов" - "Мариуполь" - 0:1. 6 тур
Блок рекламы


Похожие новости
Премьерный соперник Усика по хэвивейту перед боем с украинцем добыл победу впечатляющим нокаутомПремьерный соперник Усика по хэвивейту перед боем с украинцем добыл победу впечатляющим нокаутом
Женская сборная Украины завоевала пять медалей на чемпионате Европы по боксуЖенская сборная Украины завоевала пять медалей на чемпионате Европы по боксу
Перед чемпионским боем Ломаченко и Кэмпбелл провели открытую тренировку в ЛондонеПеред чемпионским боем Ломаченко и Кэмпбелл провели открытую тренировку в Лондоне
Перед матчем плей-офф Лиги Чемпионов фанаты припарковали перед стадионом танк. ФутболПеред матчем плей-офф Лиги Чемпионов фанаты припарковали перед стадионом танк. Футбол
Сборная Украины в матче с Нигерией впервые сыграет в необычном для себя комплекте формы. ФутболСборная Украины в матче с Нигерией впервые сыграет в необычном для себя комплекте формы. Футбол
Три человека были убиты во время беспорядков перед футбольным матчем чемпионата ГондурасаТри человека были убиты во время беспорядков перед футбольным матчем чемпионата Гондураса
Федерация футбола Нигерии исказила флаг Украины перед товарищеским матчем в ДнепреФедерация футбола Нигерии исказила флаг Украины перед товарищеским матчем в Днепре
Ведущие украинские боксеры отказались от участия на ЧМ-2019 в РоSSииВедущие украинские боксеры отказались от участия на ЧМ-2019 в РоSSии
Сборная Украины впервые в истории сыграет с трехкратным чемпионом Африки. ФутболСборная Украины впервые в истории сыграет с трехкратным чемпионом Африки. Футбол
Перед матчем за Суперкубок Англии произошла массовая драка фанов "МанСити" и "Ливерпуля"Перед матчем за Суперкубок Англии произошла массовая драка фанов "МанСити" и "Ливерпуля"
Последние новости
Подгружаем последние новости