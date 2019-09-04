Нурмагомедову за три дня до супербоя с Порье нужно сбросить 6 килограммов, - СМИ

Такая экстренная весосгонка может сказаться на функциональной подготовке Хабиба.

Перед поединком чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (27-0) с временным чемпионом Дастином Порье (25-5, 1 NC), который состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби, у непобедимого дагестанца возникли определенные проблемы с весом.

Как сообщили в команде дагестанца, до лимита легкого веса ему еще нужно сбросить 6 кг.

Официальная процедура взвешивания состоится в пятницу, 6 сентября. Вес спортсменов не должен превышать 70 кг.

"Хабиб показал вчера вечером вес 76 кг. Осталось четыре тренировки, на каждой из них уберется по 1,5 кг", - цитирует представителя команды Нурмагомедова sport.ua, ссылаясь на ТАСС.

Отметим, ранее у Хабиба были проблемы с весосгонкой. В 2017-м году он за сутки до боя с Тони Фергюсоном попал в больницу из-за проблем с почками.

Напомним, Нурмагомедов должен провести защиту титула чемпиона в легком весе. В последний раз дагестанец бился против ирландца Конора Макгрегора 6 октября 2018 года.

Тот бой получился суперскандальным.