Коноплянка сегодня проходил медобследование в Киеве: хавбек близок к переходу в украинский клуб

В европейских чемпионатах наступил перерыв на игры сборных.

Принадлежащий "Шальке-04" Евгений Коноплянка сегодня проходил медобследование в киевской клинике "Борис", сообщает Sport Arena.

Не исключено, что это связано с возможным трансфером украинца в "Шахтер", отмечает издание.

Летом Коноплянкой активно интересовался "Бешикташ", однако сделка по переходу украинца в турецкий клуб сорвалась. Кроме "Бешикташа", среди претендентов на Евгения назывались "Рома" и "Сампдория".

В прошлом сезоне Коноплянка провел за рурский клуб 21 матч во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 2 ассиста.

Контракт 29-летнего Евгения с "Шальке" истекает в июне 2020 года.