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2019-09-03
Серия А: Мировая в дерби Рима (ВИДЕО)
В матче 2-го тура чемпионата Италии состоялось римское дерби: «Лацио» - «Рома».
Команды сыграли вничью со счетом 1:1.
Фото: gazzetta.it
Первыми счет открыли гости усилиями Александра Коларова, который в первом тайме реализовал пенальти.
Во второй половине встречи Луис Альберто выровнял положение.
Чемпионат Италии
Серия А
2-й тур
«Лацио» - «Рома» - 1:1 (0:1)
Голы: Коларов, 17 - с пенальти (0:1). Луис Альберто, 58 (1:1).
«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Луис Фелипе (Баштуш, 40), Лукас, Лулич (Хони, 78), Луис Альберто, Милинкович-Савич (Пароло, 71), Лаццари, Иммобиле, Корреа.
«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Фасио, Флоренци (Диавара, 89), Манчини, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Сантон, 79), Джеко, Дженгиз Юндер (Пасторе, 67), Клайверт.
Предупреждения: Луис Фелипе, 26. Дзаньоло, 31. Иммобиле, 55. Раду, 63. Флоренци, 70. Ачерби, 76. Сантон, 84.
Судья: Гвида (Италия).
1 сентября. Рим. Стадион «Олимпийский стадион».
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