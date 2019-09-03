Серия А: Мировая в дерби Рима (ВИДЕО)  

В матче 2-го тура чемпионата Италии состоялось римское дерби: «Лацио» - «Рома».
 
Команды сыграли вничью со счетом 1:1.
Фото Серия А: Мировая в дерби Рима (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
Первыми счет открыли гости усилиями Александра Коларова, который в первом тайме реализовал пенальти.
 
Во второй половине встречи Луис Альберто выровнял положение.
 
Чемпионат Италии
 
Серия А
 
2-й тур
 
«Лацио» - «Рома» - 1:1 (0:1)
 
Голы: Коларов, 17 - с пенальти (0:1). Луис Альберто, 58 (1:1).
 
«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Луис Фелипе (Баштуш, 40), Лукас, Лулич (Хони, 78), Луис Альберто, Милинкович-Савич (Пароло, 71), Лаццари, Иммобиле, Корреа.
 
«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Фасио, Флоренци (Диавара, 89), Манчини, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Сантон, 79), Джеко, Дженгиз Юндер (Пасторе, 67), Клайверт.
 
Предупреждения: Луис Фелипе, 26. Дзаньоло, 31. Иммобиле, 55. Раду, 63. Флоренци, 70. Ачерби, 76. Сантон, 84.
 
Судья: Гвида (Италия).
 
1 сентября. Рим. Стадион «Олимпийский стадион».
 

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