«Хетафе» сыграл вничью с «Алавесом» в матче 3-го тура Ла лиги - 1:1.



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[url=http://novostey.com/sport/news884154.html]Примера: "Хетафе" и "Алавес" сыграли вничью - Спорт на Новостей.COM[/url]

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