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2019-09-03
Примера: "Хетафе" и "Алавес" сыграли вничью
«Хетафе» сыграл вничью с «Алавесом» в матче 3-го тура Ла лиги - 1:1.
Чемпионат Испании
Фото: getafecf.com
Примера
3-й тур
«Хетафе» - «Алавес» - 1:1 (1:1)
Голы: Хорхе Молина, 24 (1:0). Хоселу, 31 (1:1).
«Хетафе»: Сория, Кабрера, Ньом, Суарес, Джене, Кукурелья, Тимор (Бергара, 69), Фажр (Портильо, 57), Арамбарри, Хорхе Молина, Хайме Мата (Анхель, 61).
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли, Марин (Риоха, 68), Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Вакасо, Гарсия (Родригес, 87), Хоселу, Алейш Видаль (Лукас, 77).
Предупреждения: Хорхе Молина, 12. Арамбарри, 33. Вакасо, 89. Бергара, 89.
Судья: Мелеро Лопес.
31 августа. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».
«Леванте» - «Вальядолид» - 2:0 (0:0)
Голы: Леон, 83 (1:0). Моралес, 90+3 (2:0).
«Леванте»: А.Фернандес, Клерк, Везу, Постиго, Мирамон, Рочина (Кабако, 89), Кампанья, Вукчевич, Рохер (Леон, 65), Моралес, Майораль (Барди, 78).
«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес (де ла Фуэнте, 90), Порро, Салису, Мичел (Ануар, 85), Сан Эметерио, Оскар Плано, Энес Унал, Гвардьола, Рубио (Вилья, 71).
Предупреждения: Мичел, 63. Постиго, 69. Вукчевич, 75. Гвардьола, 75.
Судья: Кордеро Вега.
31 августа. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».
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