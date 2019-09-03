Серия А: Первая победа "Милана" (ВИДЕО)  

«Милан» в домашнем матче 2-го тура чемпионата Италии победил «Брешию».
 
Единственный гол забил Хакан Чалханоглу.
 
Фото Серия А: Первая победа "Милана" (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
Чемпионат Италии
 
Серия А
 
2-й тур
 
«Милан» - «Брешиа» - 1:0 (1:0)
 
Гол: Хакан Чалханоглу, 12.
 
«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Калабрия, Беннасер, Кессье, Сусо, Хакан Чалханоглу (Лукас Пакета, 65), Самуэль Кастильехо (Борини, 80), Андре Силва (Пентек, 61).
 
«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Мартелла (Матею, 14), Чансельор, Чистана, Дессена, Шпалек (Тремолада, 76), Бизоли, Тонали, А.Доннарумма, Торрегросса (Ай, 46).
 
Предупреждения: Дессена, 24. Чистана, 30. Андре Силва, 34. Бизоли, 39. Калабрия, 55. Хакан Чалханоглу, 65. Тонали, 90+3.
 
Судья: Абиссо.
 
31 августа. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

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