"Динамо" снова не смогло победить в УПЛ

Киевляне упустили победу, ведя в счете 2:0.

?"Динамо" снова не смогло победить в УПЛ
Фото: facebook.com/fcdynamoua

Киевское "Динамо" сыграло вничью с луганской "Зарей" в центральном матче шестого тура Украинской премьер-лиги, пишет "СпортАрена".

Киевляне упустили победу, ведя в счете 2:0. Сначала Жерсон Родригес открыл счет ударом головой после классного навеса Карлоса Де Пены, после чего уругваец записал в свой актив еще и забитый мяч.

Но в конце первого тайма "Заре" удалось сократить отставание в счете благодаря голу Артема Громова. Во второй половине встречи "Заря" перехватила инициативу и создала большое количество голевых моментов.

На 82-й минуте луганчанам удалось сравнять счет - после розыгрыша углового фантастическим ударом через себя в падении отличился Джоель Абу Ханна.

"Динамо" не смогло выиграть уже во втором матче под руководством Алексея Михайличенко. У киевлян после отчетного тура восемь очков и пятое место.

"Заря" занимает третье место с 11 очками, а лидирует "Шахтер", у которого 18 очков из 18 возможных.

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