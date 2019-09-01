"Ворскла" - "Александрия" - 0:1. 6 тур

Ворскла - Александрия - 0:1 (0:1)
 
Гол: Шастал, 23.
 
«Ворскла» (Полтава): Ткаченко, Мартыненко, Артур, Чеснаков, Баенко, Габелок, Петрович, Пердута, Луизао, Кане, Коломоец (Хебай, 81).
Фото "Ворскла" - "Александрия" - 0:1. 6 тур
Фото: vorskla.com.ua
 
«Александрия»: Панькив, Дубра, Бухал, Пашаев (Бабогло, 90), Шастал (Ситало, 63), Третьяков, Задерака (Протасов, 78), Гречишкин, Банада, Довгий, Лучкевич.
 
Предупреждения: Баенко (24), Пашаев (34), Дубра (47), Петрович (54), Луизао (74), Бухал (90), Довгий (90).
 
31 августа. Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского.
 

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