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2019-09-01
"Ворскла" - "Александрия" - 0:1. 6 тур
Ворскла - Александрия - 0:1 (0:1)
Гол: Шастал, 23.
«Ворскла» (Полтава): Ткаченко, Мартыненко, Артур, Чеснаков, Баенко, Габелок, Петрович, Пердута, Луизао, Кане, Коломоец (Хебай, 81).
Фото: vorskla.com.ua
«Александрия»: Панькив, Дубра, Бухал, Пашаев (Бабогло, 90), Шастал (Ситало, 63), Третьяков, Задерака (Протасов, 78), Гречишкин, Банада, Довгий, Лучкевич.
Предупреждения: Баенко (24), Пашаев (34), Дубра (47), Петрович (54), Луизао (74), Бухал (90), Довгий (90).
31 августа. Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского.
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