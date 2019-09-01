Ломаченко завоевал третий чемпионский пояс

Для звания абсолютного чемпиона осталось выиграть еще один пояс по версии IBF.

Фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation

Украинский боксер Василий Ломаченко 1 сентября победил в Лондоне британца Люка Кэмпбелла и к своим двум титулам WBA (Super) и WBO добавил еще и вакантный WBC.

Как сообщает "СпортАрена", украинский чемпион победил единогласным решением судей (119:109, 119:108, 118:109).

Фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation

На протяжении всего поединка Ломаченко контролировал ситуацию и здорово проявил себя в защите, не позволяя Кэмпбеллу точно попасть по нему.

В пятом раунде Ломаченко прижал британца к канатам, но гонг спас того от возможного нокдауна. В середине седьмого Кэмпбелл несколько раз точно пробил с левой, но уже к концу раунда Ломаченко вновь перехватил инициативу.

В 11 раунде Ломаченко сумел отправить Кэмпбелла в нокдаун, но за счет клинчей британцу удалось продолжить бой. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу украинскому чемпиону.

Таким образом, Ломаченко стал чемпионом мира в легком весе уже по трем версиям - WBA, WBO и WBC. Чтобы стать абсолютным чемпионом мира украинцу осталось выиграть чемпионский пояс по версии IBF, которым сейчас владеет Ричард Комми из Ганы.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Серия А: "Фиорентина" и "Наполи" забили 7 мячей (ВИДЕО)  Серия А: "Фиорентина" и "Наполи" забили 7 мячей (ВИДЕО)  
Футболист сборной Украины (U-20) поведал сколько игрокам заплатили за победу на Чемпионате мираФутболист сборной Украины (U-20) поведал сколько игрокам заплатили за победу на Чемпионате мира
18-летняя украинка Билодид стала двукратной чемпионкой мира по дзюдо18-летняя украинка Билодид стала двукратной чемпионкой мира по дзюдо
Украина примет чемпионат Европы по бадминтону-2020Украина примет чемпионат Европы по бадминтону-2020
Примера: "Сельта" дома обыграла "Валенсию"Примера: "Сельта" дома обыграла "Валенсию"
Блок рекламы


Похожие новости
Ломаченко попытался на пресс-конференции отобрать вакантный пояс WBC у КэмпбеллаЛомаченко попытался на пресс-конференции отобрать вакантный пояс WBC у Кэмпбелла
Перед чемпионским боем Ломаченко и Кэмпбелл провели открытую тренировку в ЛондонеПеред чемпионским боем Ломаченко и Кэмпбелл провели открытую тренировку в Лондоне
Бой за чемпионский пояс: Деревянченко и Головкин сошлись в первой битве взглядовБой за чемпионский пояс: Деревянченко и Головкин сошлись в первой битве взглядов
Украина завоевала первую награду чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэУкраина завоевала первую награду чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ
Миочич сенсационно вернул пояс чемпиона UFC в тяжелом весе, нокаутировав КормьеМиочич сенсационно вернул пояс чемпиона UFC в тяжелом весе, нокаутировав Кормье
Ломаченко получил оригинальную поддержку от украинских парашютистовЛомаченко получил оригинальную поддержку от украинских парашютистов
Украинцы завоевали серебро в эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборьюУкраинцы завоевали серебро в эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью
Потенциальный соперник Ломаченко нокаутом защитил титул чемпионаПотенциальный соперник Ломаченко нокаутом защитил титул чемпиона
Forbes опубликовал ТОП-50 самых дорогих спортивных команд мира: "Реал" лишь третий Forbes опубликовал ТОП-50 самых дорогих спортивных команд мира: "Реал" лишь третий
Гвоздик заработает за чемпионский бой с роSSиянином рекордный для себя гонорарГвоздик заработает за чемпионский бой с роSSиянином рекордный для себя гонорар
Последние новости
Подгружаем последние новости