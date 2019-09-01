Гонщик Формулы-2 Антуан Юбер погиб в результате аварии в гонке на трассе в Спа-Франкоршамп

Спустя полтора часа после происшествия FIA подтвердила, что Юбер скончался от полученных травм в 18:35 по местному времени. Корреа был доставлен в больницу, он находится в стабильном состоянии.
22-летний Юбер был действующим чемпионом серии GP3 и пилотом молодежной программы Renault. В этом сезоне Формулы-2 он выиграл две гонки – в Монако и Ле-Кастелле, и, по приезду чемпионата в Бельгию, находился на восьмом месте в общем зачете пилотов.
Антуан был сыном французского раллиста Франсуа Юбера.
Это первая смертельная авария в крупных гоночных сериях с 2014 года.
Напомним, 5 октября 2014 года в Формуле-1 во время гонки Гран-При Японии разбился гонщик команды Marussia F1 Жюль Бьянки - в сложных погодных условиях француз неудачно вылетел с трассы, врезавшись на скорости 126 км/ч в работавший в зоне безопасности эвакуатор.
При столкновении Бьянки ударился головой о противовес эвакуатора, в результате чего получил тяжелую травму головы. При этом перегрузка, измеренная датчиками в наушниках, составила 92g.
Жюль был переправлен в ближайший госпиталь, где ему была сделана срочная операция по удалению образовавшейся гематомы. Врачи поставили диагноз - диффузное аксональное повреждение головного мозга.
Гонщик был помещен в искусственную кому. Однако спустя 9 месяцев - 17 июля 2015 года было объявлено о смерти Бьянки.
Спустя 39 дней после смерти Бьянки, на этапе в Поконо погиб пилот IndyCar Джастин Уилсон.
В Формуле-2 смертельных инцидентов не было с 2009 года, когда отлетевшее колесо убило Генри Сертиса.