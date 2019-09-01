Гонщик Формулы-2 Антуан Юбер погиб в результате аварии в гонке на трассе в Спа-Франкоршамп

Субботняя гонка "Формулы-2" в Бельгии продлилась лишь два круга и не была закончена из-за массовой аварии на выходе из поворота "Красная вода".

Первым контроль потерял Джулиано Алези, затем в барьер врезался Антуан Юбер.

В стоящую после удара о барьер машину Антуана Юбера на высокой скорости врезался гонщик Хуан-Мануэль Корреа. Машину Юбера разорвало надвое, а автомобиль американца перевернулся.

Еще несколько гонщиков, включая дебютанта Марино Сато, также стали участниками происшествия. После этого на трассе появились красные флаги, и пилоты отправились в боксы.

Hele heftige crash tijdens F2 in Spa. ?? Toevallig live gefilmd. pic.twitter.com/fwVmS67vLp — Marcel van Leest (@ThomasRutger) August 31, 2019

Спустя полтора часа после происшествия FIA подтвердила, что Юбер скончался от полученных травм в 18:35 по местному времени. Корреа был доставлен в больницу, он находится в стабильном состоянии.

22-летний Юбер был действующим чемпионом серии GP3 и пилотом молодежной программы Renault. В этом сезоне Формулы-2 он выиграл две гонки – в Монако и Ле-Кастелле, и, по приезду чемпионата в Бельгию, находился на восьмом месте в общем зачете пилотов.

Антуан был сыном французского раллиста Франсуа Юбера.

Это первая смертельная авария в крупных гоночных сериях с 2014 года.

Напомним, 5 октября 2014 года в Формуле-1 во время гонки Гран-При Японии разбился гонщик команды Marussia F1 Жюль Бьянки - в сложных погодных условиях француз неудачно вылетел с трассы, врезавшись на скорости 126 км/ч в работавший в зоне безопасности эвакуатор.

При столкновении Бьянки ударился головой о противовес эвакуатора, в результате чего получил тяжелую травму головы. При этом перегрузка, измеренная датчиками в наушниках, составила 92g.

Жюль был переправлен в ближайший госпиталь, где ему была сделана срочная операция по удалению образовавшейся гематомы. Врачи поставили диагноз - диффузное аксональное повреждение головного мозга.

Гонщик был помещен в искусственную кому. Однако спустя 9 месяцев - 17 июля 2015 года было объявлено о смерти Бьянки.

Спустя 39 дней после смерти Бьянки, на этапе в Поконо погиб пилот IndyCar Джастин Уилсон.

В Формуле-2 смертельных инцидентов не было с 2009 года, когда отлетевшее колесо убило Генри Сертиса.