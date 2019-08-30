Новостей.COM ⇒
2019-08-30
В пригороде Львова возник масштабный пожар на предприятии, где хранится пластик и растворители
Горит объект в селе Чишки Пустомитовского района.
В селе Чишки возле Львова днем 30 августа возник масштабный пожар на предприятии "Ника-Друк", которое занимается торговлей упаковочными материалами, растворителями, специализированными красками.
Об этом сообщил руководитель ОО "Варта 1", депутат Львовского горсовета Игоря Зинкевича.
Возгорание началось около 13:50. Свидетель пожара в фейсбуке заявил, что огонь охватил основные корпусы предприятия, технику. По его словам, тепло огня ощущается на расстоянии нескольких сотен метров.
На место пожара отправились спасатели и бригады скорой помощи.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Рейтинг УЕФА: Украина увеличила отрыв от Турции, но катастрофически уменьшила от Нидерландов
30.08.2019 17:08
30.08.2019 17:08
←+Ctrl+→