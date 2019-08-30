Возгорание началось около 13:50. Свидетель пожара в фейсбуке заявил, что огонь охватил основные корпусы предприятия, технику. По его словам, тепло огня ощущается на расстоянии нескольких сотен метров.



UBB

[url=http://novostey.com/sport/news883987.html]В пригороде Львова возник масштабный пожар на предприятии, где хранится пластик и растворители - Спорт на Новостей.COM[/url]

HTML

<a href=http://novostey.com/sport/news883987.html>В пригороде Львова возник масштабный пожар на предприятии, где хранится пластик и растворители - Спорт на Новостей.COM</a>

URL

http://novostey.com/sport/news883987.html