В пригороде Львова возник масштабный пожар на предприятии, где хранится пластик и растворители

Горит объект в селе Чишки Пустомитовского района.

В селе Чишки возле Львова днем 30 августа возник масштабный пожар на предприятии "Ника-Друк", которое занимается торговлей упаковочными материалами, растворителями, специализированными красками.

Об этом сообщил руководитель ОО "Варта 1", депутат Львовского горсовета Игоря Зинкевича.

Возгорание началось около 13:50. Свидетель пожара в фейсбуке заявил, что огонь охватил основные корпусы предприятия, технику. По его словам, тепло огня ощущается на расстоянии нескольких сотен метров.

На место пожара отправились спасатели и бригады скорой помощи.

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