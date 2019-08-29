Ястремская встретится со Свитолиной в третьем круге US Open

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская уверенно победила шведку Ребекку Петерсон в матче второго раунда US Open.

Встреча завершилась победой Ястремской в двух сетах - 6:4, 6:1.

Таким образом в следующем круге Открытого чемпионата США Ястремская сыграет с первой ракеткой Украины и пятой ракеткой мира Элиной Свитолиной, которая накануне победила Винус Уильямс.

Матч пройдет 30 августа. Ориентировочное начало - в 18:00. Это будет первая официальная встреча Свитолиной и Ястремской.