Ястремская встретится со Свитолиной в третьем круге US Open

Матч пройдет 30 августа.

Ястремская встретится со Свитолиной в третьем круге US Open
Даяна Ястремская
Фото: Jimmie48 Photography

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская уверенно победила шведку Ребекку Петерсон в матче второго раунда US Open.

Встреча завершилась победой Ястремской в двух сетах - 6:4, 6:1.

Таким образом в следующем круге Открытого чемпионата США Ястремская сыграет с первой ракеткой Украины и пятой ракеткой мира Элиной Свитолиной, которая накануне победила Винус Уильямс.

Матч пройдет 30 августа. Ориентировочное начало - в 18:00. Это будет первая официальная встреча Свитолиной и Ястремской.

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