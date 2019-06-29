Эффектным нокаутом соперника Ломаченко по объединительному бою завершился поединок в Калифорнии
Ричард Комми досрочно завершил бой с Раймундо Бельтраном.
Довольно зрелищный поединок продлился восемь раундов, за которые Бельтран трижды побывал в нокдауне – дважды уже в первом раунде и еще один в пятом.
Нужно отметить, что поединок отличался особой контактной борьбой, боксеры несколько раз сталкивались головами и у Комми образовалась гематома возле глаза, а у Бельтрана – рассечение.
В 8-м раунде Бельтран пропустил едва заметный резкий хук слева и упал в четвертый раз. Рефери остановил бой.
В свою очередь, украинец следующий бой проведет против британца Люка Кэмпбелла.
Полное видео боя Комми - Бельтран:
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
29.06.2019 19:40