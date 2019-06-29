Эффектным нокаутом соперника Ломаченко по объединительному бою завершился поединок в Калифорнии

Фото: Top Rank

В ночь на 29 июня в городе Темекула, штат Калифорния, в Pechanga Resort Casino чемпион мира IBF в легком весе Ричард Комми (28–2, 25 KO) из Ганы в поединке с бывшим чемпионом мира, ветераном из Мексики Раймундо Бельтраном (36–8–1, 22 KO) техническим нокаутом защитил свой титул.

Довольно зрелищный поединок продлился восемь раундов, за которые Бельтран трижды побывал в нокдауне – дважды уже в первом раунде и еще один в пятом.

Нужно отметить, что поединок отличался особой контактной борьбой, боксеры несколько раз сталкивались головами и у Комми образовалась гематома возле глаза, а у Бельтрана – рассечение.

В 8-м раунде Бельтран пропустил едва заметный резкий хук слева и упал в четвертый раз. Рефери остановил бой.

Вполне вероятно, что ганец следующий свой бой проведет против чемпиона по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко.

В свою очередь, украинец следующий бой проведет против британца Люка Кэмпбелла.

Полное видео боя Комми - Бельтран: