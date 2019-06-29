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Медальный зачет Европейских игр 2019: гонка за пьедестал продолжается Украинцы обыграли команду Португалии. За 2 дня до окончания II Европейских игр сборная Украины продолжает вести борьбу за третье место в медальном зачете. Нашей дружине не хватает лишь одного "золота", чтобы обойти итальянцев и взойти на пьедестал.

LB.ua

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