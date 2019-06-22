В Минске вандалы разорили стенд, посвященный Европейским играм

Игры едва стартовали, а вандалы уже себя проявили.

В Минске вандалы разорили стенд, посвященный Европейским играм

В центре Минска вандалы обворовали рекламный стенд оператора life:), который был посвящен II Европейским играм, проходящим в столице Белоруси, сообщает Onliner.

Менее чем за 12 часов со стенда пропало 120 мягких игрушек и 30 мячей. В компании не стали мириться с ситуацией и намерены обратиться в милицию.

"Это не плакаты, а настоящие игрушки - силиконовые такие мячики и кукольные лисята, - рассказывают создатели композиции. - Мы думали, туристы и минчане будут фотографироваться, радоваться - а тут такое… Всё вырвали с корнем", - цитирует издание представителя life:).

Так выглядел остановочный пункт вчера вечером, когда фотозону только смонтировали.

Фото: life:)
А так он выглядит после "работы" хулиганов.
Фото: life:)
Напомним, с 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры. В 15 видах спорта будет разыграно 200 комплектов медалей. Первые победители Европейских игр станут известны уже завтра.
Фото: life:)


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Скандально завершился полуфинальный бой WBSS между бывшими соперниками УсикаСкандально завершился полуфинальный бой WBSS между бывшими соперниками Усика
Усик отказался от своего последнего чемпионского пояса
Болельщики определили Топ-10 главных злодеев в спорте. ФутболБолельщики определили Топ-10 главных злодеев в спорте. Футбол
Во Львове из-за наезда автомобиля погибла известная гимнастка и жена тренера "Карпат"Во Львове из-за наезда автомобиля погибла известная гимнастка и жена тренера "Карпат"
В "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды. ФутболВ "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Пристрелка к Европейским играм и чемпионату мираПристрелка к Европейским играм и чемпионату мира
Ди Мария: Надеюсь, ПСЖ станет моим последним европейским клубомДи Мария: Надеюсь, ПСЖ станет моим последним европейским клубом
Генменеджер брестского Динамо: От премиум-жилья в Минске Марадона отказался. ФутболГенменеджер брестского Динамо: От премиум-жилья в Минске Марадона отказался. Футбол
Черноморец обыгрывает Зирку и готовится к переходным играм: смотреть победный голЧерноморец обыгрывает Зирку и готовится к переходным играм: смотреть победный гол
Галлиани: Отказал всем европейским клубамГаллиани: Отказал всем европейским клубам
Вандалы отрезали ноги статуи Месси. ФутболВандалы отрезали ноги статуи Месси. Футбол
Владимир Брынзак: Главная задача сейчас - плавно подготовиться к Олимпийским ИграмВладимир Брынзак: Главная задача сейчас - плавно подготовиться к Олимпийским Играм
Виктор Вацко: Наша группа атаки сильна даже по европейским меркам. ФутболВиктор Вацко: Наша группа атаки сильна даже по европейским меркам. Футбол
Морозюк: Ждем возвращения сборников и готовимся к ближайшим играм. ФутболМорозюк: Ждем возвращения сборников и готовимся к ближайшим играм. Футбол
Брикнер: Заполнили паузу между играми хорошим матчем. ФутболБрикнер: Заполнили паузу между играми хорошим матчем. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости