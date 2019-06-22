В Минске вандалы разорили стенд, посвященный Европейским играм
Игры едва стартовали, а вандалы уже себя проявили.
В центре Минска вандалы обворовали рекламный стенд оператора life:), который был посвящен II Европейским играм, проходящим в столице Белоруси, сообщает Onliner.
Менее чем за 12 часов со стенда пропало 120 мягких игрушек и 30 мячей. В компании не стали мириться с ситуацией и намерены обратиться в милицию.
"Это не плакаты, а настоящие игрушки - силиконовые такие мячики и кукольные лисята, - рассказывают создатели композиции. - Мы думали, туристы и минчане будут фотографироваться, радоваться - а тут такое… Всё вырвали с корнем", - цитирует издание представителя life:).
Так выглядел остановочный пункт вчера вечером, когда фотозону только смонтировали.
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