В Минске вандалы разорили стенд, посвященный Европейским играм

Игры едва стартовали, а вандалы уже себя проявили.

В центре Минска вандалы обворовали рекламный стенд оператора life:), который был посвящен II Европейским играм, проходящим в столице Белоруси, сообщает Onliner.

Менее чем за 12 часов со стенда пропало 120 мягких игрушек и 30 мячей. В компании не стали мириться с ситуацией и намерены обратиться в милицию.

"Это не плакаты, а настоящие игрушки - силиконовые такие мячики и кукольные лисята, - рассказывают создатели композиции. - Мы думали, туристы и минчане будут фотографироваться, радоваться - а тут такое… Всё вырвали с корнем", - цитирует издание представителя life:).

Так выглядел остановочный пункт вчера вечером, когда фотозону только смонтировали.

Фото: life:)

Фото: life:)

Фото: life:)