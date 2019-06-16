Усик отказался от своего последнего чемпионского пояса

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик отказался от пояса IBF в тяжелом весе. Об этом сообщил менеджер украинца Эгис Климас.

"Усик обратился к IBF с просьбой немедленно отказаться от титула организации в тяжелом весе. Он также пожелал сегодняшним участникам турнира WBSS всего наилучшего.

Таким образом, титул IBF перейдет к победителю боя между Табити и Дортикосом. Александр благодарит организацию за поддержку и уведомляет ее о том, что в будущем он посоревнуется за пояс IBF в супертяжелом весе", - заявил Климас.

Отметим, бой между кубинцем Юниером Дортикосом и американцем Эндрю Табити накануне завершился досрочной победой кубинца.

Напомним, дебют Александра в хэвивейте был отложен до конца года из-за полученной украинцем травмы.