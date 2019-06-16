Усик отказался от своего последнего чемпионского пояса

"Усик обратился к IBF с просьбой немедленно отказаться от титула организации в тяжелом весе. Он также пожелал сегодняшним участникам турнира WBSS всего наилучшего.
Таким образом, титул IBF перейдет к победителю боя между Табити и Дортикосом. Александр благодарит организацию за поддержку и уведомляет ее о том, что в будущем он посоревнуется за пояс IBF в супертяжелом весе", - заявил Климас.
Отметим, бой между кубинцем Юниером Дортикосом и американцем Эндрю Табити накануне завершился досрочной победой кубинца.
Напомним, дебют Александра в хэвивейте был отложен до конца года из-за полученной украинцем травмы.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.