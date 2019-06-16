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Украинец Артем Далакян защитил свой титул чемпиона мира по боксу На этот раз не устоял таец Саравут Таворнхам. Фото: vRINGe.com Артем Далакян Киеве прошел поединок за звание чемпиона мира в наилегчайшем весе по версии прошел поединок за звание чемпиона мира в наилегчайшем весе по версии WBA , в котором украинец Артем Далакян в 10-м раунде нокаутировал представителя Таиланда Саравута Таворнхама и в третий раз защитил титул чемпиона. Напомним, Далакян завоевал звание чемпиона мира в феврале 2018 года, победив американца Брайана Вилорию. В июне того же года он защитил свой титул, одержав победу над представителем Таиланда Сиричаи Тайеном. А в декабре Артем во второй раз успешно защитил чемпионский пояс в бою против третьего в рейтинге Напомним, Далакян завоевал звание чемпиона мира в феврале 2018 года, победив американца Брайана Вилорию. В июне того же года он защитил свой титул, одержав победу над представителем Таиланда Сиричаи Тайеном. А в декабре Артем во второй раз успешно защитил чемпионский пояс в бою против третьего в рейтинге боксера ассоциации, доминиканца Грегорио Леброна.

LB.ua

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