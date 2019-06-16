Новостей.COM ⇒
2019-06-16
Украинец Артем Далакян защитил свой титул чемпиона мира по боксу
На этот раз не устоял таец Саравут Таворнхам.
Фото: vRINGe.com
Артем Далакян
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
Усик отказался от своего последнего чемпионского пояса »»
16.06.2019 23:40
16.06.2019 23:40
←+Ctrl+→