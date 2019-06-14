Золотая Евролига: Взяли реванш и вновь стали лидерами

Группа А
 
УКРАИНА - ЧЕХИЯ - 3:0 (25:14, 25:21, 25:18)
 
Украина: Политанская - 3 очка (1 - атака, 1 - подача, 1 - блок), Денисова - 10 (7+2+1), Карпец - 15 (9+1+5), Быценко - 10 (9+0+1), Степанюк - 12 (11+1+0), Дорсман - 16 (11+1+4); Немцева (либеро), Дрозд.
Фото Золотая Евролига: Взяли реванш и вновь стали лидерами
Фото: cev.eu
 
Чехия: Копечка, Годанова - 4 (3+1+0), Пурхартова, Орвошова - 9 (6+2+1), Коссаньова - 8 (8+0+0), Трнкова - 3 (2+0+1); Досталова (либеро), Валкова - 2 (1+1+0), Млейнкова - 5 (5+0+0), Голашкова - 3 (1+0+2), Рутарова, Свободова, Паточкова.
 
Время игры - 79 минут (24+28+27).
 
Игровые очки: 75:53 (атака - 48:27, подача - 6:4, блок - 12:4, ошибки соперника - 9:18).
 
Судьи: Митин (Болгария), Паршин (Украина).
 
8 июня. Запорожье. Дворец спорта «Юность». 350 зрителей.
 
Наши волейболистки, «всухую» по партиям переиграв дома словачек и в гостях шведок, в заключительном матче первого круга, действуя на площадке в Брно далеко не лучшим образом, уступили чешкам (1:3) и лидерство в группе.
 
И вот, неделю спустя после того фиаско, украинки в родных запорожских пенатах, продемонстрировав мастерство и вдохновение, взяли у своих обидчиц убедительный реванш. Причем превзошли их «под ноль» по сетам, лишь в одном из них позволив перейти 20-очковый рубеж.
 
Если в том проигранном в Брно матче наша команда, откровенно говоря, напоминала какую-то свою неожиданно бледную тень, то нынче она предстала перед соотечественниками в абсолютно ином обличье. И это притом, что ее состав, ковавший победу, хотя и остался тем же, но теперь уже ярким боевым коллективом.
 
Хотя по части эйсов (6:4) преимущество украинок на подаче было, вроде бы, небольшим, однако, смеем заверить, что эти цифры не отражают того значительного числа выбивания визави из приема. Да и тройное превосходство на блоке в набранных очках далеко не в полной мере свидетельствует о том, сколько еще раз в игровых моментах «чехлились» атаки чешек. Об этом красноречиво говорит уже то, что «основа» гостей по сравнению с первым «междусобойчиком» явно не блистала результативностью. Так, Андреа Коссаньова в Брно набрала 24 очка, а в Запорожье - только 8, эти показатели у Габриэлы Орвошовой - соответственно 16 и 9, Эвы Годановой - 11 и 4, Вероники Трнковой - 8 и 3. Причем кпд результативности у чешских нападающих всего-то оказался в пределах 23-35%.
 
А вот атакующий потенциал украинок был куда впечатляющим и вся их пятерка форвардов превзошла своих визави. У Дианы Карпец кпд - 64%, Александры Быценко - 56%, Светланы Дорсман - 55%, Карины Денисовой - 44% и Анны Стапанюк - 38%. В этом, безусловно, и большая заслуга связующей Аллы Политанский, чьи передачи были и быстрыми, и точными, и неожиданными для оппоненток. Ну и еще следует отметить самоотверженные действия на приеме и в защите либеро Кристины Немцевой, которой в этих оборонительных функциях хорошо помогала Степанюк.
 
Интересно отметить, что в течение всего матча гостьи ни разу не вели в счете и лишь дважды его сравнивали во второй партии (8:8, 9:9) и один - в третьей (7:7). Все остальное время лидировали хозяйки, зачастую - со значительным отрывом.
 
Так, в стартовой партии на подаче Политанской табло высвечивало 4:0. После серии начальных ударов Денисовой - 11:2. А в концовке «выстрелы» Степанюк и с забеганием Дорсман довершили сет до 11-очкового преимущества. 
 
Во второй партии до упомянутых ранее паритетных 9:9, украинки были впереди на очко-три. Потом их отрыв достигал четырех пунктов (блок Карпец, эйс Политанской, удар Быценко). Но перед входом в эндшпиль атаками Орвошовой и Михаэлы Млейнковой чешки сократили отставание до минимума - 20:21. Впрочем, хозяйки, разозлившись, блоком Политанской и атакой Денисовой привели и эту единственную конкурентную партию к успеху.
 
А в третьем сете, ведя 7:3, наши девчата позволили соперницам на подаче Орвошовой добиться равенства - 7:7. Степанюк, отыграв право начального удара, пошла его исполнять. После ее серии с тремя эффектными ударами с забеганиями Дорсман (этот маневр стал для оппоненток так и не разгаданным ребусом) украинки создали солидный гандикап (13:7). И в дальнейшем, уверенно контролируя ход событий, наши девчата заключительным «выстрелом» своего капитана Степанюк поставили победную точку.
 
Гарий ЕГИАЗАРОВ, главный тренер женской сборной Украины:
 
- Если в предыдущем гостевом матче с чешками у нас не летела подача, девчата непозволительно много ошибались, да и вообще не выполнили должным образом установку на игру, то на сей раз и в начальных ударах, и с точки зрения аккуратности в действиях, и в тактико-техническом плане все было на добротном уровне. Что тут говорить, когда превзошли соперниц во всех компонентах волейбола.  И особенно - в атаке и защите, на блоке и приеме. Причем в этой победе заслуга как каждого игрока в отдельности, так и всей команды в целом.
 
Мы вновь вышли в лидеры группы. И теперь для того, чтобы завоевать от нее единственную путевку в «Финал четырех», настраиваемся в двух заключительных матчах на домашнюю победу над шведками и гостевую - над словачками. 
 
Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине
 
Швеция - Словакия - 1:3 (17:25, 25:20, 14:25, 13:25), 84 минуты.
 
Ш: Лундвалл (12 очков), Таброн (10);
 
С: Гудечова (16), Радосова (15), Палгутова (14).
 
И В (ТБ) П (ТБ) С/П О
 
1. УКРАИНА 4 3 (0) 1 (0) 10:3 9
 
2. Словакия 4 3 (1) 1 (0) 9:6 8
 
3. Чехия 4 2 (0) 2 (1) 8:7 7
 
4. Швеция 4 0 (0) 4 (0) 1:12 0
 
5-й тур, 12 июня: УКРАИНА - Швеция, Словакия - Чехия.
 
Группа В. Венгрия - Хорватия - 2:3 (16:25, 25:20, 22:25, 25:23, 10:15), 135 минут. Австрия - Франция - 3:1 (25:13, 21:25, 25:23, 25:11), 104 минуты.
Хорватия - 10, Венгрия - 7, Австрия - 6, Франция - 1.
 
Группа С. Испания - Финляндия - 3:1 (25:23, 25:19, 22:25, 26:24), 106 минут. Азербайджан - Белоруссия - 1:3 (21:25, 19:25, 28:26, 34:36), 121 минута.
Белоруссия - 11, Испания - 9, Финляндия - 3, Азербайджан - 1


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