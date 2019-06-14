Золотая Евролига: Взяли реванш и вновь стали лидерами

8 июня. Запорожье. Дворец спорта «Юность». 350 зрителей.
Наши волейболистки, «всухую» по партиям переиграв дома словачек и в гостях шведок, в заключительном матче первого круга, действуя на площадке в Брно далеко не лучшим образом, уступили чешкам (1:3) и лидерство в группе.
И вот, неделю спустя после того фиаско, украинки в родных запорожских пенатах, продемонстрировав мастерство и вдохновение, взяли у своих обидчиц убедительный реванш. Причем превзошли их «под ноль» по сетам, лишь в одном из них позволив перейти 20-очковый рубеж.
Если в том проигранном в Брно матче наша команда, откровенно говоря, напоминала какую-то свою неожиданно бледную тень, то нынче она предстала перед соотечественниками в абсолютно ином обличье. И это притом, что ее состав, ковавший победу, хотя и остался тем же, но теперь уже ярким боевым коллективом.
Хотя по части эйсов (6:4) преимущество украинок на подаче было, вроде бы, небольшим, однако, смеем заверить, что эти цифры не отражают того значительного числа выбивания визави из приема. Да и тройное превосходство на блоке в набранных очках далеко не в полной мере свидетельствует о том, сколько еще раз в игровых моментах «чехлились» атаки чешек. Об этом красноречиво говорит уже то, что «основа» гостей по сравнению с первым «междусобойчиком» явно не блистала результативностью. Так, Андреа Коссаньова в Брно набрала 24 очка, а в Запорожье - только 8, эти показатели у Габриэлы Орвошовой - соответственно 16 и 9, Эвы Годановой - 11 и 4, Вероники Трнковой - 8 и 3. Причем кпд результативности у чешских нападающих всего-то оказался в пределах 23-35%.
А вот атакующий потенциал украинок был куда впечатляющим и вся их пятерка форвардов превзошла своих визави. У Дианы Карпец кпд - 64%, Александры Быценко - 56%, Светланы Дорсман - 55%, Карины Денисовой - 44% и Анны Стапанюк - 38%. В этом, безусловно, и большая заслуга связующей Аллы Политанский, чьи передачи были и быстрыми, и точными, и неожиданными для оппоненток. Ну и еще следует отметить самоотверженные действия на приеме и в защите либеро Кристины Немцевой, которой в этих оборонительных функциях хорошо помогала Степанюк.
Интересно отметить, что в течение всего матча гостьи ни разу не вели в счете и лишь дважды его сравнивали во второй партии (8:8, 9:9) и один - в третьей (7:7). Все остальное время лидировали хозяйки, зачастую - со значительным отрывом.
Так, в стартовой партии на подаче Политанской табло высвечивало 4:0. После серии начальных ударов Денисовой - 11:2. А в концовке «выстрелы» Степанюк и с забеганием Дорсман довершили сет до 11-очкового преимущества.
Во второй партии до упомянутых ранее паритетных 9:9, украинки были впереди на очко-три. Потом их отрыв достигал четырех пунктов (блок Карпец, эйс Политанской, удар Быценко). Но перед входом в эндшпиль атаками Орвошовой и Михаэлы Млейнковой чешки сократили отставание до минимума - 20:21. Впрочем, хозяйки, разозлившись, блоком Политанской и атакой Денисовой привели и эту единственную конкурентную партию к успеху.
А в третьем сете, ведя 7:3, наши девчата позволили соперницам на подаче Орвошовой добиться равенства - 7:7. Степанюк, отыграв право начального удара, пошла его исполнять. После ее серии с тремя эффектными ударами с забеганиями Дорсман (этот маневр стал для оппоненток так и не разгаданным ребусом) украинки создали солидный гандикап (13:7). И в дальнейшем, уверенно контролируя ход событий, наши девчата заключительным «выстрелом» своего капитана Степанюк поставили победную точку.
Гарий ЕГИАЗАРОВ, главный тренер женской сборной Украины:
- Если в предыдущем гостевом матче с чешками у нас не летела подача, девчата непозволительно много ошибались, да и вообще не выполнили должным образом установку на игру, то на сей раз и в начальных ударах, и с точки зрения аккуратности в действиях, и в тактико-техническом плане все было на добротном уровне. Что тут говорить, когда превзошли соперниц во всех компонентах волейбола. И особенно - в атаке и защите, на блоке и приеме. Причем в этой победе заслуга как каждого игрока в отдельности, так и всей команды в целом.
Мы вновь вышли в лидеры группы. И теперь для того, чтобы завоевать от нее единственную путевку в «Финал четырех», настраиваемся в двух заключительных матчах на домашнюю победу над шведками и гостевую - над словачками.
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