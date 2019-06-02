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Кубок Стэнли: "Бостон" разгромил в гостях "Сент-Луис" (ВИДЕО) В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли "Бостон" на выезде разгромил "Сент-Луис". Уже в начале второго периода гости вели со счётом 4:0. Фото: nhl.com В составе "мишек" заброшенные шайбы на счету Патриса Бержерона, Чарли Койла, Шона Курали, Давида Пастрняка, Тори Крага, Ноэля Аккьяри и Маркуса Юханссона. У "блюзменов" отличились Иван Барбашев и Колтон Парэйко. Владимир Тарасенко прервал серию из восьми матчей с результативными баллами. НХЛ Кубок Стэнли Плей-офф Финал Третий матч "Сент-Луис" - "Бостон" - 2:7 (0:3, 1:2, 1:2). Голы: Бержерон - 9 (бол., Краг, Дебраск), 10:47 - 0:1. Койл - 8 (Юханссон, Хейнен), 17:40 - 0:2. Керали - 4 (Нордстрем), 19:50 - 0:3. Пастрняк - 8 (бол., Краг, Бержерон), 20:41 - 0:4. Барбашев - 3 (Сэнфорд, Стин), 31:05 - 1:4. Краг - 2 (бол., Маршан, Бержерон), 32:12 - 1:5. Парэйко - 2 (бол., О`Райлли, Бозак), 45:24 - 2:5. Аккьяри - 2 (п.в., Нордстрем, Койл), 58:12 - 2:6. Юханссон - 4 (бол., Краг, Клифтон), 58:35 - 2:7. Вратари: Биннингтон (Аллен, 32:12, 54:30 - 55:38, 56:00 - 58:12) - Раск. Штраф: 14 - 16. Броски: 29 (8+10+11) - 24 (12+8+4). 2 июня. Сент-Луис. Enterprise Center. Счет в серии : 1-2.

Спорт-Экспресс

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