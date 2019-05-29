Блохин раскритиковал политическое решение Мхитаряна не ехать в Баку на финал Лиги Европы. Футбол

Олег Блохин назвал выбор Генриха Мхитаряна "глупостью".

Блохин раскритиковал политическое решение Мхитаряна не ехать в Баку на финал Лиги Европы
Олег Блохин
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Легенда киевского "Динамо", единственный тренер в истории украинского футбола, который вывел национальную сборную в четвертьфинал мирового чемпионата Олег Блохин подверг критике решение хавбека лондонского "Арсенала" Генриха Мхитаряна отказаться от поездки в Баку на финальный матч Лиги Европы против "Челси".

"На поведение Генриха Мхитаряна не нужно обращать внимания. Не могу сказать, по какой причине он не прилетел. То ли из-за того, что не попадает в состав, то ли по политическим причинам", - приводит слова Блохина Azerisport".com.

Пусть он сам выступит и все объяснит. Для меня его решение - глупость. На его месте я бы приехал и играл бы в футбол", - отметил украинский специалист, который уже третий день находится с визитом в Баку.

Кроме того, экс-форвард сборной СССР поделился впечатлениями от пребывания в столице Азербайджана.

"Баку – прекрасный город. Погода и кухня просто отличная. Даже в Европе таких городов мало. Все очень понравилось.

Что касается недовольных, то кто-то всегда будет недоволен, французы или британцы. Все это уже неважно, ведь УЕФА принял свое решение. Когда финал Лиги Чемпионов дали столице Украины, то было похожее, почему финал в Киеве. Не надо обращать на это внимание", - подытожил обладатель "Золотого мяча" (France Football)-1975.


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