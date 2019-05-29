Зеленский предоставил украинское гражданство роSSийскому хоккеисту, который играет за "Донбасс"

Владельцем ХК "Донбасс" является Борис Колесников.

Президент Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины россиянину, игроку донецкого хоккейного клуба "Донбасс" Александру Костикову.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

Как отмечают Новости Донбасса, Костиков, который родился в Москве в 1997 году, выступает за украинский хоккейный клуб с 2017 года, до этого он играл в молодежной лиге РоSSии.

Предоставление Костикову гражданства объясняется "государственным интересом Украины".

Владельцем ХК "Донбасс" является Борис Колесников, экс-вице-премьер и экс-министр инфраструктуры в правительстве Николая Азарова. начала войны на Донбассе "Донбасс" проводит домашние матчи в Дружковке.

Как сообщалось, этим же указом Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Саакашвили.


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