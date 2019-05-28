Кубок мира: Серебряный прицел Костевич

Елена Костевич открыла счет украинским наградам на третьем этапе Кубка мира, который проходит в немецком Мюнхене.
34-летняя спортсменка из Чернигова завоевала серебро в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 м, то есть том упражнении, которое принесло ей в прошлом году золото чемпионата мира в Чханвоне.
Елена Костевич. Фото: issf-sports.org
Подопечная Игоря Черединова показала в квалификации первый результат - 590. Но старт финала, где борьба начиналась с нуля, получился для нее не самым удачным.
После первых трех серий Костевич занимала пятое место среди восьми участниц. Но в последующих пяти подходах она трижды закрывала все мишени и не просто покинула зону вылета, но даже поравнялась с лидером Рахи Сарнобат из Индии (по 29 очков).
Правда, в заключительных двух раундах соперница все же оказалась на один выстрел точнее (37 против 36 Костевич).
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