Кубок мира: Серебряный прицел Костевич

Елена Костевич открыла счет украинским наградам на третьем этапе Кубка мира, который проходит в немецком Мюнхене.

34-летняя спортсменка из Чернигова завоевала серебро в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 м, то есть том упражнении, которое принесло ей в прошлом году золото чемпионата мира в Чханвоне.

Елена Костевич. Фото: issf-sports.org

Подопечная Игоря Черединова показала в квалификации первый результат - 590. Но старт финала, где борьба начиналась с нуля, получился для нее не самым удачным.

После первых трех серий Костевич занимала пятое место среди восьми участниц. Но в последующих пяти подходах она трижды закрывала все мишени и не просто покинула зону вылета, но даже поравнялась с лидером Рахи Сарнобат из Индии (по 29 очков).

Правда, в заключительных двух раундах соперница все же оказалась на один выстрел точнее (37 против 36 Костевич).

Анна САВЧИК, Спорт-Экспресс в Украине

МЮНХЕН (Германия). Кубок мира. 3-й этап. Произвольная винтовка, 50 м, из 3-х положений. 1. Чжао Чжунхао (Китай) - 461,8. 2. Ким Чжон Хюн (Корея) - 455,6. 3. Хуэй Цзычэн (Китай) - 445,7… 7. ЦАРЬКОВ - 402,7. В квалификации : 21. КУЛИШ - 1176… 38. СУХОРУКОВ (все - Украина) - 1171. Пневматический пистолет, 10 м. 1. Саурабх (Индия) - 246,3 (рекорд мира, рекорд мира для юниоров). 2. Черноусов (РоSSия) - 243,8. 3. Пан Вэй (Китай) - 220,7… 7. ОМЕЛЬЧУК - 137,8. В квалификации : 25. КОРОСТЫЛЕВ - 577… 103. ГОРОДИНЕЦ (все - Украина) - 566.