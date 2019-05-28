Золотая Евролига: Проявили характер

Группа С

ФИНЛЯНДИЯ - УКРАИНА - 1:3 (30:28, 22:25, 17:25, 22:25)

Финляндия: Суйхконен - 12 (11+0+1), Сиириля - 5 (3+1+1), Кайсласало - 15 (13+0+2), Ронкайнен - 12 (11+0+1), Синкконен - 7 (4+1+2), Ланкинен - 1 (1+0+0); Керминен (либеро), Хаапакоски - 2 (1+1+0), Йокеля - 4 (2+0+2), Поркка, Мякинен - 2 (2+0+0).

Фото: cev.eu

Украина: Ерещенко - 18 (15+1+2), Дрозд - 12 (5+2+5), Ковальчук - 1 (0+0+1), Плотницкий - 12 (9+0+3), Семенюк - 13 (10+0+3), Тевкун - 15 (12+2+1); Фомин (либеро), Брова (либеро), Диденко - 3 (0+2+1), Ковалев.

Время игры - 110 минут (34+27+23+26).

Игровые очки: 91:103 (атака - 48:51, подача - 3:7, блок - 10:16, ошибки соперника - 30:29).

Судьи: Вудурис (Греция), Колехмайнен (Финляндия).

25 мая. Тампере. Ледовая Арена. 2500 зрителей.

Накануне вылета в Финляндию неожиданные травмы получили диагональщик Дмитрий Виецкий и доигровщик Тимофей Полуян. Поэтому они вынуждены были не только пропустить стартовый матч Золотой Евролиги в Тампере, но и под большим вопросом их участие, по крайней мере, в последующих выездных встречах нашей команды с чехами и белорусами. Так что атакующий ресурс сборной Украины сузился на две боевые единицы и у ее наставника Угиса Крастиньша стало значительно меньше вариантов для маневрирования составом.

В начальной фазе поединка против заставившей считаться с собой грандов европейского волейбола и славящейся высокой игровой дисциплиной скандинавской команды наши ребята выглядели далеко не лучшим образом. И такая неуверенность в их действиях привела к ошибкам и отставанию в счете - 4:8, 6:10. К середине стартовой партии, наконец-то, разыгрались - 15:15. Перед входом в эндшпиль паритет сохранялся - 21:21. Но на подаче Самули Кайсласало, выбившем гостей из приема, с последующими добиваниями мяча Нико Суйхконеном и Антти Ронкайненом, хозяева получили трехочковый сетбол - 24:21.

Однако в этот, казалось, безнадежный момент украинцы не смирились с поражением в первой партии и на подаче Яна Ерещенко таки сотворили маленькое чудо, когда не только настигли беглецов, но и в лотерее «на больше-меньше» вышли вперед - 25:24, затем - 26:25. Увы, напоследок при счете 28:28 после подачи в аут капитана нашей команды Олега Плотницкого и удара мимо цели вышедшего на замену Ильи Ковалева партия все же была проиграна.

Во втором сете до паритетных 18:18 почти все время на очко-два впереди были хозяева, а гости то и дело их догоняли. Потом уже до 22:22 на площадке наблюдалась «оборотка». Подачу отыгрывает Владимир Тевкун и он же эйсом приносит своей команде сетбол - 24:22. А затем оказалось, что у скандинавов не такие уже и железные нервы: после удара Суйхконена мяч летит в аут.

Следует отметить, что во второй выигранной украинцами партии связующий Владислав Диденко, заменивший своего коллегу по амплуа Владимира Ковальчука, убыстрил и разнообразил комбинационный рисунок игры нашей команды. И, окрыленные успехом, гости в третьем сете все время заставляли соперников пребывать в качестве догоняющих, ни разу не позволив им выйти вперед.

Решающий отрыв сборная Украины совершила при счете 15:13, когда серия коварных падающих камнем на чужую половину площадки подач в исполнении Максима Дрозда с двумя эйсами привела к шестиочковому перевесу - 19:13. А под занавес партии четкие блоки того же Дрозда и Тевкуна, завершающий «выстрел» Ерещенко довершили усилия нашей команды.

В четвертом сете гости позволили хозяевам повести в счете - 2:0. Чуть позже удар первым темпом Юрия Семенюка вывел нашу команду вперед (5:4) и на его же подаче был создан отрыв (8:4). Потом все время лидировали украинцы, а финнам трижды удавалось сокращать отставание до минимума (12:13, 17:18 и 22:23). Но последнее хрупкое преимущество было нарушено пушечным ударом Тевкуна и очередным уже своим пятым рекордным в матче удачным блоком Дрозда, «зачехлившего» на сей раз Томми Сиириля.

Дрозд, кстати, имеет и самый высокий кпд результативности в этой встрече - 83%, у Семенюка - 63%, Тевкуна - 52%, Ерещенко - 37% и Плотницкого - 36%. Связующий Диденко проявил хорошие дирижерские способности, а опытнейший либеро Денис Фомин достиг на приеме 47% успеха и очень плодотворно действовал на последнем рубеже обороны.

Добавим, что в атаке, на подаче и блоке гости превзошли хозяев. И, безусловно, своим украинским характером - их скандинавский. Все это и обусловило волевую победу нашей команды.

Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

Белоруссия - Чехия - 3:1 (19:25, 25:18, 25:20, 27:25), 108 минут. Б: Мискевич (21 очко), Куклинский (20); Ч: Фингер (22), Бартош (12).

2-й тур, 26 мая : Чехия - УКРАИНА, Белоруссия - Финляндия.

Группа А . Турция - Латвия - 3:0 (25:21, 26:24, 25:20), 81 минута. Бельгия - Словакия - 3:2 (14:25, 21:25, 25:19, 25:21, 15:13), 119 минут.