Золотая Евролига: Проявили характер

Группа С
 
ФИНЛЯНДИЯ - УКРАИНА - 1:3 (30:28, 22:25, 17:25, 22:25)
 
Финляндия: Суйхконен - 12 (11+0+1), Сиириля - 5 (3+1+1), Кайсласало - 15 (13+0+2), Ронкайнен - 12 (11+0+1), Синкконен - 7 (4+1+2), Ланкинен - 1 (1+0+0); Керминен (либеро), Хаапакоски - 2 (1+1+0), Йокеля - 4 (2+0+2), Поркка, Мякинен - 2 (2+0+0).
Фото Золотая Евролига: Проявили характер
Фото: cev.eu
 
Украина: Ерещенко - 18 (15+1+2), Дрозд - 12 (5+2+5), Ковальчук - 1 (0+0+1), Плотницкий - 12 (9+0+3), Семенюк - 13 (10+0+3), Тевкун - 15 (12+2+1); Фомин (либеро), Брова (либеро), Диденко - 3 (0+2+1), Ковалев.
 
Время игры - 110 минут (34+27+23+26).
 
Игровые очки: 91:103 (атака - 48:51, подача - 3:7, блок - 10:16, ошибки соперника - 30:29).
 
Судьи: Вудурис (Греция), Колехмайнен (Финляндия).
 
25 мая. Тампере. Ледовая Арена. 2500 зрителей.
 
Накануне вылета в Финляндию неожиданные травмы получили диагональщик Дмитрий Виецкий и доигровщик Тимофей Полуян. Поэтому они вынуждены были не только пропустить стартовый матч Золотой Евролиги в Тампере, но и под большим вопросом их участие, по крайней мере, в последующих выездных встречах нашей команды с чехами и белорусами. Так что атакующий ресурс сборной Украины сузился на две боевые единицы и у ее наставника Угиса Крастиньша стало значительно меньше вариантов для маневрирования составом.
 
В начальной фазе поединка против заставившей считаться с собой грандов европейского волейбола и славящейся высокой игровой дисциплиной скандинавской команды наши ребята выглядели далеко не лучшим образом. И такая неуверенность в их действиях привела к ошибкам и отставанию в счете - 4:8, 6:10. К середине стартовой партии, наконец-то, разыгрались - 15:15. Перед входом в эндшпиль паритет сохранялся - 21:21. Но на подаче Самули Кайсласало, выбившем гостей из приема, с последующими добиваниями мяча Нико Суйхконеном и Антти Ронкайненом, хозяева получили трехочковый сетбол - 24:21.
 
Однако в этот, казалось, безнадежный момент украинцы не смирились с поражением в первой партии и на подаче Яна Ерещенко таки сотворили маленькое чудо, когда не только настигли беглецов, но и в лотерее «на больше-меньше» вышли вперед - 25:24, затем - 26:25. Увы, напоследок при счете 28:28 после подачи в аут капитана нашей команды Олега Плотницкого и удара мимо цели вышедшего на замену Ильи Ковалева партия все же была проиграна.
 
Во втором сете до паритетных 18:18 почти все время на очко-два впереди были хозяева, а гости то и дело их догоняли. Потом уже до 22:22 на площадке наблюдалась «оборотка». Подачу отыгрывает Владимир Тевкун и он же эйсом приносит своей команде сетбол - 24:22. А затем оказалось, что у скандинавов не такие уже и железные нервы: после удара Суйхконена мяч летит в аут.
 
Следует отметить,  что во второй выигранной украинцами партии связующий Владислав Диденко, заменивший своего коллегу по амплуа Владимира Ковальчука, убыстрил и разнообразил комбинационный рисунок игры нашей команды. И, окрыленные успехом, гости в третьем сете все время заставляли соперников пребывать в качестве догоняющих, ни разу не позволив им выйти вперед.
 
Решающий отрыв сборная Украины совершила при счете 15:13, когда серия коварных падающих камнем на чужую половину площадки подач в исполнении Максима Дрозда с двумя эйсами привела к шестиочковому перевесу - 19:13. А под занавес партии четкие блоки того же Дрозда и Тевкуна, завершающий «выстрел» Ерещенко довершили усилия нашей команды.
 
В четвертом сете гости позволили хозяевам повести в счете - 2:0. Чуть позже удар первым темпом Юрия Семенюка вывел нашу команду вперед (5:4) и на его же подаче был создан отрыв (8:4). Потом все время лидировали украинцы, а финнам трижды удавалось сокращать отставание до минимума (12:13, 17:18 и 22:23). Но последнее хрупкое преимущество было нарушено пушечным ударом Тевкуна и очередным уже своим пятым рекордным в матче удачным блоком Дрозда, «зачехлившего» на сей раз Томми Сиириля.
 
Дрозд, кстати, имеет и самый высокий кпд результативности в этой встрече - 83%, у Семенюка - 63%, Тевкуна - 52%, Ерещенко - 37% и Плотницкого - 36%. Связующий Диденко проявил хорошие дирижерские способности, а опытнейший либеро Денис Фомин достиг на приеме 47% успеха и очень плодотворно действовал на последнем рубеже обороны.
 
Добавим, что в атаке, на подаче и блоке гости превзошли хозяев. И, безусловно, своим украинским характером - их скандинавский. Все это и обусловило волевую победу нашей команды.
 
Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине
 
Белоруссия - Чехия - 3:1 (19:25, 25:18, 25:20, 27:25), 108 минут. Б: Мискевич (21 очко), Куклинский (20); Ч: Фингер (22), Бартош (12).
 
2-й тур, 26 мая: Чехия - УКРАИНА, Белоруссия - Финляндия.
 
Группа А. Турция - Латвия - 3:0 (25:21, 26:24, 25:20), 81 минута. Бельгия - Словакия - 3:2 (14:25, 21:25, 25:19, 25:21, 15:13), 119 минут.
 
Группа В. Испания - Эстония - 3:1 (25:18, 25:18, 21:25, 25:19), 93 минуты. Голландия - Хорватия - 3:2 (25:20, 17:25, 26:24, 20:25, 15:10), 141 минута. 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Финалисты Лиги Европы в массовом количестве возвращают УЕФА билеты на матч. ФутболФиналисты Лиги Европы в массовом количестве возвращают УЕФА билеты на матч. Футбол
ЧМ-2019: Финляндия обыграла французов (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Финляндия обыграла французов (ВИДЕО)  
Сборные Украины выиграли "золото" Кубка Европы по спортивной ходьбеСборные Украины выиграли "золото" Кубка Европы по спортивной ходьбе
Лишь одного матча не хватило "Реалу", чтобы повторить худший результат в истории клубаЛишь одного матча не хватило "Реалу", чтобы повторить худший результат в истории клуба
ЧМ-2019: Франция покинула элитный дивизион (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Франция покинула элитный дивизион (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
Украина на характере обыграла Люксембург и возглавила отборочную группу Евро-2020 (обновлено)Украина на характере обыграла Люксембург и возглавила отборочную группу Евро-2020 (обновлено)
Серия А: "Рома" демонстрирует характер (ВИДЕО)  . ФутболСерия А: "Рома" демонстрирует характер (ВИДЕО)  . Футбол
Кубок ЕКВ: Проявили бойцовский характерКубок ЕКВ: Проявили бойцовский характер
Шпага - золотая, гены - чемпионские. ФутболШпага - золотая, гены - чемпионские. Футбол
Сегодня Гарри Кейну будет вручена Золотая Бутса. ФутболСегодня Гарри Кейну будет вручена Золотая Бутса. Футбол
Отбор ЧЕ-2019: Ребята победили на характере, девчатам - его не хватилоОтбор ЧЕ-2019: Ребята победили на характере, девчатам - его не хватило
"Кременчуг" порадовал характером (ВИДЕО)  "Кременчуг" порадовал характером (ВИДЕО)  
Кравченко: Провалили первый тайм, но затем показали характер и отыгрались. ФутболКравченко: Провалили первый тайм, но затем показали характер и отыгрались. Футбол
Жилмар: В матче с Динамо нужно показать характер и дисциплину. ФутболЖилмар: В матче с Динамо нужно показать характер и дисциплину. Футбол
Золотая Евролига: В пороховницах не хватило порохуЗолотая Евролига: В пороховницах не хватило пороху
Последние новости
Подгружаем последние новости