Финалисты Лиги Европы в массовом количестве возвращают УЕФА билеты на матч. Футбол
У фанов "Арсенала" и "Челси" билеты в Баку не пользуются популярностью.
Этим шагом лондонские клубы смутили, как УЕФА, так и спонсоров европейской футбольной ассоциации, отмечает издание.
Среди причин такого решения "Арсенала" и "Челси" указываются сложности с логистикой в столицу Азербайджана, а также высокой стоимостью самого трансфера в Баку.
При этом "канониров" изначально не устроило количество выделенных билетов, и клуб запросил у УЕФА большее их количество, но сумел распространить лишь чуть больше половины из шести тысяч.
У "Челси" этот показатель оказался еще хуже.
Напомним, финальный матч Лиги Европы состоится в ближайшую среду, 29 мая на "Олимпийском" стадионе в Баку.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
23.05.2019 15:59
24.05.2019 23:32