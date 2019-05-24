Финалисты Лиги Европы в массовом количестве возвращают УЕФА билеты на матч. Футбол

У фанов "Арсенала" и "Челси" билеты в Баку не пользуются популярностью.

Фото: media.az
Финалисты Лиги Европы "Арсенал" и "Челси" планируют вернуть в общей сложности 6 500 билетов - более половины от их первоначального распределения - на финальный матч, поскольку они продали только 3 500 и 2 000 соответственно, сообщает The Times.

Этим шагом лондонские клубы смутили, как УЕФА, так и спонсоров европейской футбольной ассоциации, отмечает издание.

Среди причин такого решения "Арсенала" и "Челси" указываются сложности с логистикой в столицу Азербайджана, а также высокой стоимостью самого трансфера в Баку.

При этом "канониров" изначально не устроило количество выделенных билетов, и клуб запросил у УЕФА большее их количество, но сумел распространить лишь чуть больше половины из шести тысяч.

У "Челси" этот показатель оказался еще хуже.

Напомним, финальный матч Лиги Европы состоится в ближайшую среду, 29 мая на "Олимпийском" стадионе в Баку.


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