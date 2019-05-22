"Шахтер" - "Динамо" - 1:1. 30 тур

Шахтер - Динамо - 1:1 (0:1)
 
Голы: Цыганков, 36 - с пенальти (0:1). Тете, 50 (1:1).
 
«Шахтер» (Донецк): Пятов, Бутко, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Патрик (Коваленко, 75), Маркос Антониу, Соломон (Ордец, 66), Тете, Фернанду (Дентинью, 46), Кайоде.
Фото "Шахтер" - "Динамо" - 1:1. 30 тур
Фото: shakhtar.com
 
«Динамо» (Киев): Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей, Сидорчук, Андриевский, Шепелев, де Пена, Цыганков, Беседин (Шапаренко, 65).
 
Предупреждения: Хочолава (20), Патрик (34), Фернанду (35), Тете (55), Дентинью (77) - Цыганков (22), Шепелев (31), Шабанов (42), Андриевский (83), Шапаренко (86), Сидклей (88).
 
Удаления: Шабанов, 45+1. Хочолава, 64.
 
22 мая. Харьков. ОСК «Металлист».
 


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