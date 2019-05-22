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"Шахтер" - "Динамо" - 1:1. 30 тур Шахтер - Динамо - 1:1 (0:1) Голы: Цыганков, 36 - с пенальти (0:1). Тете, 50 (1:1). «Шахтер» (Донецк): Пятов, Бутко, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Патрик (Коваленко, 75), Маркос Антониу, Соломон (Ордец, 66), Тете, Фернанду (Дентинью, 46), Кайоде. Фото: shakhtar.com «Динамо» (Киев): Бойко , Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей, Сидорчук, Андриевский, Шепелев, де Пена, Цыганков, Беседин (Шапаренко, 65). Предупреждения: Хочолава (20), Патрик (34), Фернанду (35), Тете (55), Дентинью (77) - Цыганков (22), Шепелев (31), Шабанов (42), Андриевский (83), Шапаренко (86), Сидклей (88). Удаления: Шабанов, 45+1. Хочолава, 64. 22 мая. Харьков. ОСК «Металлист». Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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