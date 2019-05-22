"Арсенал-Киев" - "Олимпик" - 1:1: Равноценный обмен. 30 тур

АРСЕНАЛ - ОЛИМПИК - 1:1 (1:1)

Голы: МАТАР, 25 - 0:1. ТАНКОВСКИЙ, 31 - 1:1.

«Арсенал» (Киев): Пидкивка - 5,5. Дубинчак - 5,5. Вакуленко (к) - 5,5. Башлай - 5,5. Жичиков - 5,0. Домбровский - 5,5. ТАНКОВСКИЙ - 6,0. Липартия - 5,5 (Ориховский, 70 - 5,5). Калитвинцев - 5,5. Мудрик - 5,5 (Мезу, 55 - 5,5). Ковпак - 5,5.

Фото: arsenal-kyiv.com

«Олимпик» (Донецк): Крынский - 5,5. Клименчук - 5,5 (Кольцов, 66 - 5,5). Цымбалюк - 5,5. Гришко (к) - 5,5. Ксенз - 5,0. Политыло - 5,5. Гай - 5,5. Вантух - 5,5. Тейшейра - 5,5 (Сондей, 90 - б/о). Г. Пасич - 4,5. МАТАР - 6,0 (Дегтярев, 84 - б/о).

Наказания: Г. Пасич, 52, Клименчук, 61, Дубинчак, 69, Калитвинцев, 75, Башлай, 86 (предупреждения), Г. Пасич, 54 (удаление, второе предупреждение).

Голевые моменты: 1 - 2.

Удары (в створ ворот): 10 (3) -4 (2).

Угловые: 8 - 2.

Судьи: МОЖАРОВСКИЙ (Львов). Жарый (Павлоград), Трехлеб (Днепр).

21 мая. Киев . «Динамо» имени Валерия Лобановского. 18 градусов. 300 зрителей (вмещает 16 863).

За несколько минут до матча «Арсенал» получил одновременно и дополнительную мотивацию, и психологический груз. «Черноморец» победой над «Карпатами» закрутил очередной виток интриги в борьбе за выживание. Вместе с тем, одесский результат был благоприятен для «Олимпика», который при любом исходе матча на стадионе «Динамо» сохранял отрыв от зоны переходных матчей.

В первом тайме мяч лучше держался у «Арсенала», но из-за не слишком высокого темпа атак ничего, кроме удара головой Дмитрия Башлая после углового и дальнего удара Владислава Калитвинцева, создать хозяевам не удалось.

Киевляне все больше и больше времени проводили на чужой половине - как с мячом, так и без него, но на 25-й минуте сами себе организовали проблемы. Неточный пас на собственной половине поля тут же обернулся вертикалью на Матара, который, убрав защитника, пробил точно в ближний угол под опорную ногу Роману Пидкивке. И тут же он мог делать дубль, но не использовал выход один на один!

Всего лишь спустя шесть минут своей любезностью ответили гости. Вячеслав Танковский лихо пошел на опытнейшего Павла Ксенза, который неожиданно уступил ему мяч у собственной штрафной, и тот, продвинувшись вперед, мощно пробил мимо голкипера.

Второй тайм начался с ливня и… красной карточки. Геннадий Пасич в течение двух минут заработал два предупреждения - и «Олимпик» остался в меньшинстве. Очень быстро «Арсенал» мог выйти вперед, но Александр Ковпак неточно пробил головой, находясь по центру.

Этот момент стал точкой отсчета атакам подопечных Игоря Леонова. Хозяева сделали ставку на фланги, откуда стремились доставить мячи в чужую штрафную. Способствовали реализации такой тактики активные подключения крайних защитников, но навесы никак не доходили до адресата, коим в подавляющем большинстве случаев был все тот же Ковпак.

Но острых моментов создать киевлянам не удалось, и знаменитых кульбитов опытного форварда немногочисленные зрители так не увидели. Последний шанс в концовке компенсированного времени упустил подключившийся на угловой защитник Вакуленко - и «Олимпик» отстоял стратегически важную ничью. «Арсенал» же теперь в двух оставшихся турах поведет отчаянную заочную борьбу за выживание с «Черноморцем»…