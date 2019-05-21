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ЧМ-2019: Канада разгромила Данию (ВИДЕО) Сборная Канады с разгромным счетом победила команду Дании в матче группового турнира чемпионата мира-2019 - 5:0. Дублем отметился нападающий Сэм Райнхарт. Фото: iihf.com Сборная Канады набрала 15 очков и расположилась на 2-м месте в группе А. Дания с 5 баллами занимает 6-ю строчку. Чемпионат мира Группа A Канада - Дания - 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) Голы: Дюбуа - 1 (Маршессо, Стоун), 1:00 - 1:0. Маккэн - 1 (Террис), 6:06 - 2:0. Маршессо - 3 (Сиверсон, Стоун), 8:23 - 3:0. Райнхарт - 2 (бол., Кутюрье, Шабо), 33:53 - 4:0. Райнхарт - 3 (Майерс, Чирелли), 44:34 - 5:0. Вратари: Харт (Блэквуд, 50:56) - Гэлбрайт. Штраф: 8 - 6. Броски: 34 (17+11+6) - 24 (8+9+7). Судьи: Олунд, Шукис. 20 мая. Кошице. Steel Arena.

Спорт-Экспресс

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