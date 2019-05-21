ЧМ-2019: Канада разгромила Данию (ВИДЕО)  

Сборная Канады с разгромным счетом победила команду Дании в матче группового турнира чемпионата мира-2019 - 5:0.
 
Дублем отметился нападающий Сэм Райнхарт.
Фото ЧМ-2019: Канада разгромила Данию (ВИДЕО)
Фото: iihf.com
 
Сборная Канады набрала 15 очков и расположилась на 2-м месте в группе А.
 
Дания с 5 баллами занимает 6-ю строчку. 
 
Чемпионат мира
 
Группа A
 
Канада - Дания - 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
 
Голы: Дюбуа - 1 (Маршессо, Стоун), 1:00 - 1:0. Маккэн - 1 (Террис), 6:06 - 2:0. Маршессо - 3 (Сиверсон, Стоун), 8:23 - 3:0. Райнхарт - 2 (бол., Кутюрье, Шабо), 33:53 - 4:0. Райнхарт - 3 (Майерс, Чирелли), 44:34 - 5:0.
 
Вратари: Харт (Блэквуд, 50:56) - Гэлбрайт.
 
Штраф: 8 - 6.
 
Броски: 34 (17+11+6) - 24 (8+9+7).
 
Судьи: Олунд, Шукис.
 
20 мая. Кошице. Steel Arena.
 


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