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ЧМ-2019: Франция покинула элитный дивизион (ВИДЕО) Сборная Великобритании? одержала победу над командой Франции? в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2019. Победная шайба в овертайме на счету нападающего Бена Дэйвиса. Фото: iihf.com К середине второго периода Великобритания уступала со счетом 3:0, но сумела сравнять счет и перевести игру в овертайм. Британцы набрали 2 очка и расположилась на седьмой строчке в группе A. Французы с 2 баллами заняли последнее место. Таким образом, сборная Франции покинула элитный дивизион чемпионата мира. Чемпионат мира Группа A Франция - Великобритания - 3:4 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 0:1) Голы: Реш – 4 (Манавиан, Бозон), 23:36 – 1:0. Трей – 1 (бол., Шакиашвили, Тексье), 27:31 – 2:0. Реш – 5 (Клеро), 27:37 – 3:0. Дауд – 1 (О`Коннор), 34:59 – 3:1. Хэммонд – 4 (О`Коннор, Дэв. Филлипс), 38:04 – 3:2. Фармер – 1 (Дэв. Филлипс, О`Коннор), 45:16 – 3:3. Дэйвис – 2 (Дж. Филлипс), 62:03 – 3:4. Вратари: Арди - Баунс. Штраф: 4 - 4. Броски: 36 (10+11+10+5) - 30 (10+9+10+1). Судьи: Каукокари, Стано. 20 мая. Кошице. Steel Arena.

Спорт-Экспресс

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