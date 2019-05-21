ЧМ-2019: Франция покинула элитный дивизион (ВИДЕО)  

Сборная Великобритании? одержала победу над командой Франции? в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2019.
 
Победная шайба в овертайме на счету нападающего Бена Дэйвиса.
Фото ЧМ-2019: Франция покинула элитный дивизион (ВИДЕО)
Фото: iihf.com
 
К середине второго периода Великобритания уступала со счетом 3:0, но сумела сравнять счет и перевести игру в овертайм.
 
Британцы набрали 2 очка и расположилась на седьмой строчке в группе A.
 
Французы с 2 баллами заняли последнее место. Таким образом, сборная Франции покинула элитный дивизион чемпионата мира.
 
Чемпионат мира
 
Группа A
 
Франция - Великобритания - 3:4 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 0:1)
 
Голы: Реш – 4 (Манавиан, Бозон), 23:36 – 1:0. Трей – 1 (бол., Шакиашвили, Тексье), 27:31 – 2:0. Реш – 5 (Клеро), 27:37 – 3:0. Дауд – 1 (О`Коннор), 34:59 – 3:1. Хэммонд – 4 (О`Коннор, Дэв. Филлипс), 38:04 – 3:2. Фармер – 1 (Дэв. Филлипс, О`Коннор), 45:16 – 3:3. Дэйвис – 2 (Дж. Филлипс), 62:03 – 3:4.
 
Вратари: Арди - Баунс.
 
Штраф: 4 - 4.
 
Броски: 36 (10+11+10+5) - 30 (10+9+10+1).
 
Судьи: Каукокари, Стано.
 
20 мая. Кошице. Steel Arena.
 


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