Зеленский пропустил восемь мячей в Сумах

В Сумах состоялся матч чемпионата Первой лиги.

Фото: gornyak-sport.net

В очередном туре в Первой лиге ПФК "Сумы", который оспаривает решение о лишении клуба профессионального статуса, принимал "Николаев".

Голкипер хозяев Никита Зеленский пропустил 8 мячей, и гости одержали победу 8:0.

Отметим, ПФК "Сумы" благодаря апелляции все же доиграл сезон. При этом в девяти последних матчах сумчане добыли лишь одно очко, при разности мячей 2:39.


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