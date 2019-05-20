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Зеленский пропустил восемь мячей в Сумах В Сумах состоялся матч чемпионата Первой лиги. Фото: gornyak-sport.net В очередном туре в Первой лиге ПФК "Сумы", который оспаривает решение о лишении клуба профессионального статуса, принимал "Николаев". Голкипер хозяев Никита Зеленский пропустил 8 мячей, и гости одержали победу 8:0. Отметим, ПФК "Сумы" благодаря апелляции все же доиграл сезон. При этом в девяти последних матчах сумчане добыли лишь одно очко, при разности мячей 2:39.

LB.ua

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