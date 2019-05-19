ЧМ-2019: Словакия разгромила Великобританию (ВИДЕО)  

Сборная Словакии одержала уверенную победу в матче 6-го круга группового этапа чемпионата мира-2019 против команды Великобритании?.
 
Словакия занимает 5-е место в группе А, имея в своем активе 9 очков.
Фото ЧМ-2019: Словакия разгромила Великобританию (ВИДЕО)
Фото: iihf.com
 
На счету Великобритании 0 баллов и 8-я строчка в турнирной таблице.
 
В следдующем матче словаки встретятся с командой Дании, британцы сыграют со сборной Франции?.
 
Чемпионат мира
 
Группа A
 
Великобритания - Словакия - 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)
 
Голы: Секера - 2 (Буц), 2:04 – 0:1. Татар – 2, 2:25 – 0:2. Маринчин - 2 (бол., Криштоф), 9:02 – 0:3. Хэммонд – 3 (Ричардсон), 17:44 – 1:3. Чайковски – 2 (Паник), 24:33 – 1:4. Студенич – 1 (Криштоф), 29:09 - 1:5. Сукель – 5 (мен., Лишка, Кох), 35:11 – 1:6. Бондра - 1 (Кох, Надь), 58:00 - 1:7.
 
Вратари: Баунс (Уистл, 16:32) - Годла.
 
Штраф: 4 - 4.
 
Броски: 17 (6+8+3) - 38 (14+13+11).
 
Судьи: Айверсон, Рено.
 
18 мая. Кошице. Steel Arena.
 


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