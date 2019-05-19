ЧМ-2019: Норвегия разгромила Италию (ВИДЕО)  

Сборная Норвегии одержала уверенную победу в матче 6-го круга группового этапа чемпионата мира-2019 против Италии? - 7:1.
 
Нападающий Анджело Мичели забросил первую шайбу итальянцев на турнире.
Фото ЧМ-2019: Норвегия разгромила Италию (ВИДЕО)
Фото: iihf.com
 
Норвегия занимает 6-е место в группе B, имея в своем активе 6 очков.
 
На счету Италии 0 баллов и 8-я строчка в турнирной таблице. 
 
Чемпионат мира
 
Группа B
 
Италия - Норвегия - 1:7 (0:1, 0:0, 1:6)
 
Голы: Райхенберг – 2 (Лесунн, Мартинсен), 15:23 – 0:1. Треттенес – 2 (Улимб, Валькве Ольсен), 41:47 – 0:2. Мичели – 1 (Хельфер, Д. Костнер), 42:03 – 1:2. Хага – 1 (Валькве Ольсен, Бонсаксен), 43:55 – 1:3. Линдстрем – 3 (Мартинсен), 47:45 – 1:4. Улден – 2 (Холес, Улимб), 49:06 – 1:5. Реймарк – 1, 51:39 – 1:6. Эспеланд – 1 (бол., Булль, Хага), 59:08 – 1:7.
 
Вратари: Бернард – Холм.
 
Штраф: 4 – 8.
 
Броски: 19 (6+5+8) – 35 (14+7+14).
 
Судьи: Ромасько, Тафтс.
 
18 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".
 


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