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ЧМ-2019: Норвегия разгромила Италию (ВИДЕО) Сборная Норвегии одержала уверенную победу в матче 6-го круга группового этапа чемпионата мира-2019 против Италии? - 7:1. Нападающий Анджело Мичели забросил первую шайбу итальянцев на турнире. Фото: iihf.com Норвегия занимает 6-е место в группе B, имея в своем активе 6 очков. На счету Италии 0 баллов и 8-я строчка в турнирной таблице. Чемпионат мира Группа B Италия - Норвегия - 1:7 (0:1, 0:0, 1:6) Голы: Райхенберг – 2 (Лесунн, Мартинсен), 15:23 – 0:1. Треттенес – 2 (Улимб, Валькве Ольсен), 41:47 – 0:2. Мичели – 1 (Хельфер, Д. Костнер), 42:03 – 1:2. Хага – 1 (Валькве Ольсен, Бонсаксен), 43:55 – 1:3. Линдстрем – 3 (Мартинсен), 47:45 – 1:4. Улден – 2 (Холес, Улимб), 49:06 – 1:5. Реймарк – 1, 51:39 – 1:6. Эспеланд – 1 (бол., Булль, Хага), 59:08 – 1:7. Вратари: Бернард – Холм. Штраф: 4 – 8. Броски: 19 (6+5+8) – 35 (14+7+14). Судьи: Ромасько, Тафтс. 18 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".

Спорт-Экспресс

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