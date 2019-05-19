ЧМ-2019: Канада разгромила Германию (ВИДЕО)  

Сборная Канады с разгромным счетом обыграла Германию в матче группового турнира чемпионата мира-2019 - 8:1.
 
Хет-трик оформил Марк Стоун, дублем отметился Энтони Манта. 
Фото ЧМ-2019: Канада разгромила Германию (ВИДЕО)
Фото: iihf.com
 
Канада набрала 12 очков и поднялась на 2-е место в группе А.
 
Германия с таким же количеством баллов располагается на 3-й строчке. 
 
Чемпионат мира
 
Группа A
 
Канада - Германия - 8:1 (2:0, 2:1, 4:0)
 
Голы: Шабо - 1 (бол., Маршессо, Стром), 2:01 - 1:0. Стоун - 3 (Сиверсон, Нерс), 16:43 - 2:0. Стоун - 4 (бол., Стром, Маршессо), 26:02 - 3:0. Элиз - 2 (бол., Айзеншмид, Зайденберг), 38:01 - 3:1. Стоун - 5 (Дюбуа), 38:49 - 4:1. Манта - 6, 43:01 - 5:1. Манта - 7 (Террис), 44:55 - 6:1. Райнхарт - 1 (Стром), 45:28 - 7:1. Чирелли - 3 (мен., Жозеф), 53:10 - 8:1.
 
Вратари: Мюррей - Тройтле.
 
Штраф: 12 - 18.
 
Броски: 49 (13+17+19) - 16 (6+1+9).
 
Судьи: Гофман, Стано.
 
18 мая. Кошице. Steel Arena.
 


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