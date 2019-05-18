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ЧМ-2019: Первая победа сборной Норвегии (ВИДЕО) Сборная Норвегии одержала победу над Австрией в матче группы B чемпионата мира в Словакии. В составе победителей отличились защитники Кристиан Булль (три шайбы), Йоханнес Йоханнесен и нападающий Александр Райхенберг. Фото: iihf.com 18 мая норвежцы сыграют с Италией. Чемпионат мира Группа B Австрия - Норвегия - 3:5 (0:1, 1:1, 2:3) Голы: Булль - 1 (Линдстрем), 2:01 - 0:1. Шнайдер - 1 (бол., Хайнрих, Комарек), 22:08 - 1:1. Йоханнесен - 1 (Валькве Ольсен, Мартинсен), 36:42 - 1:2. Комарек - 1 (Паллестранг, Шнайдер), 49:37 - 2:2. Райхенберг - 1 (Хага, Холес), 50:33 - 2:3. Булль - 2 (Улимб, Райхенберг), 53:22 - 2:4. Хайнрих - 1 (Шнайдер, Цвергер), 59:09 - 3:4. Булль - 3, 59:17 - 3:5. Вратари: Штаркбаум (57:52 - 59:09, 59:15 - 59:17, 59:26 - 59:54) - Холм. Штраф: 4 - 8. Броски: 33 (11+11+11) - 30 (11+8+11). Судьи: Гржибик, Рантала. 17 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".

Спорт-Экспресс

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