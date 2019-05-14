Кубок Стэнли: "Сент-Луис" сравнял счет в серии против "Сан-Хосе" (ВИДЕО)  

"Сент-Луис" выиграл у "Сан-Хосе" во втором матче полуфинала плей-офф НХЛ.
 
Счет в серии стал равным - 1-1.
 
Фото Кубок Стэнли: "Сент-Луис" сравнял счет в серии против "Сан-Хосе" (ВИДЕО)
Фото: nhl.com
В составе победителей отличились Джейден Шварц, Винс Данн, Роберт Бортуццо и Оскар Сундквист.
 
У "Сан-Хосе" дубль в активе Логана Кутюра.
 
В следующем матче 16 мая "Сент-Луис" примет "Сан-Хосе".
 
НХЛ
 
Кубок Стэнли
 
1/2 финала
 
Второй матч
 
"Сан-Хосе" - "Сент-Луис" - 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
 
Голы: Шворц - 9 (Тарасенко, Эдмундсон), 2:34 - 0:1. Данн - 2 (О`Райлли, Перрон), 24:16 - 0:2. Кутюр - 12 (мен.), 24:55 - 1:2. Кутюр - 13 (Майер), 26:54 - 2:2. Бортуццо - 1 (Эдмундсон, Бозак), 36:34 - 2:3. Сундквист - 3 (Стин, Пьетранджело), 56:52 - 2:4.
 
Вратари: Джонс (57:27 - 59:55) - Биннингтон.
 
Штраф: 10 - 4.
 
Броски: 26 (9+6+11) - 25 (6+9+10).
 
14 мая. Сан-Хосе. SAP Center.
 
Счет в серии: 1-1.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Рестлер скончался на ринге прямо во время поединка в ЛондонеРестлер скончался на ринге прямо во время поединка в Лондоне
"Ливерпуль" все же сумел обойти "Манчестер Сити" в Английской Премьер-Лиге"Ливерпуль" все же сумел обойти "Манчестер Сити" в Английской Премьер-Лиге
Суперлига: Чемпионские медали оказались в кубкеСуперлига: Чемпионские медали оказались в кубке
"Бостон" вышел в 1/2 финала Кубка Стэнли (ВИДЕО)  "Бостон" вышел в 1/2 финала Кубка Стэнли (ВИДЕО)  
Кубок Стэнли: "Колорадо" сравнял счет в серии (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Колорадо" сравнял счет в серии (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
ЧМ-2019: Канада вырвала победу у Словакии (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Канада вырвала победу у Словакии (ВИДЕО)  
ЧМ-2019: Финляндия в овертайме уступила США (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Финляндия в овертайме уступила США (ВИДЕО)  
Примера: "Барселона" помогла "Валенсии" (ВИДЕО)  Примера: "Барселона" помогла "Валенсии" (ВИДЕО)  
Серия А: Волевая победа "Торино" (ВИДЕО)  Серия А: Волевая победа "Торино" (ВИДЕО)  
ЧМ-2019: Сборная США разгромила Францию (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Сборная США разгромила Францию (ВИДЕО)  
Серия А: "Милан" в гостях обыграл "Фиорентину" (ВИДЕО)  Серия А: "Милан" в гостях обыграл "Фиорентину" (ВИДЕО)  
Серия А: "Лацио" продолжает борьбу за еврокубки (ВИДЕО)  Серия А: "Лацио" продолжает борьбу за еврокубки (ВИДЕО)  
ЧМ-2019: Германия сильнее Великобритании (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Германия сильнее Великобритании (ВИДЕО)  
ЧМ-2019: Латвия обыграла Австрию (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Латвия обыграла Австрию (ВИДЕО)  
ЧМ-2019: Дания по буллитам обыграла Францию (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Дания по буллитам обыграла Францию (ВИДЕО)  
Последние новости
Подгружаем последние новости