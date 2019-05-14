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Кубок Стэнли: "Сент-Луис" сравнял счет в серии против "Сан-Хосе" (ВИДЕО) "Сент-Луис" выиграл у "Сан-Хосе" во втором матче полуфинала плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным - 1-1. Фото: nhl.com В составе победителей отличились Джейден Шварц, Винс Данн, Роберт Бортуццо и Оскар Сундквист. У "Сан-Хосе" дубль в активе Логана Кутюра. В следующем матче 16 мая "Сент-Луис" примет "Сан-Хосе". НХЛ Кубок Стэнли 1/2 финала Второй матч "Сан-Хосе" - "Сент-Луис" - 2:4 (0:1, 2:2, 0:1) Голы: Шворц - 9 (Тарасенко, Эдмундсон), 2:34 - 0:1. Данн - 2 (О`Райлли, Перрон), 24:16 - 0:2. Кутюр - 12 (мен.), 24:55 - 1:2. Кутюр - 13 (Майер), 26:54 - 2:2. Бортуццо - 1 (Эдмундсон, Бозак), 36:34 - 2:3. Сундквист - 3 (Стин, Пьетранджело), 56:52 - 2:4. Вратари: Джонс (57:27 - 59:55) - Биннингтон. Штраф: 10 - 4. Броски: 26 (9+6+11) - 25 (6+9+10). 14 мая. Сан-Хосе. SAP Center. Счет в серии : 1-1.

Спорт-Экспресс

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