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2019-05-14
Кубок Стэнли: "Сент-Луис" сравнял счет в серии против "Сан-Хосе" (ВИДЕО)
"Сент-Луис" выиграл у "Сан-Хосе" во втором матче полуфинала плей-офф НХЛ.
Счет в серии стал равным - 1-1.
Фото: nhl.com
В составе победителей отличились Джейден Шварц, Винс Данн, Роберт Бортуццо и Оскар Сундквист.
У "Сан-Хосе" дубль в активе Логана Кутюра.
В следующем матче 16 мая "Сент-Луис" примет "Сан-Хосе".
НХЛ
Кубок Стэнли
1/2 финала
Второй матч
"Сан-Хосе" - "Сент-Луис" - 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
Голы: Шворц - 9 (Тарасенко, Эдмундсон), 2:34 - 0:1. Данн - 2 (О`Райлли, Перрон), 24:16 - 0:2. Кутюр - 12 (мен.), 24:55 - 1:2. Кутюр - 13 (Майер), 26:54 - 2:2. Бортуццо - 1 (Эдмундсон, Бозак), 36:34 - 2:3. Сундквист - 3 (Стин, Пьетранджело), 56:52 - 2:4.
Вратари: Джонс (57:27 - 59:55) - Биннингтон.
Штраф: 10 - 4.
Броски: 26 (9+6+11) - 25 (6+9+10).
14 мая. Сан-Хосе. SAP Center.
Счет в серии: 1-1.
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