Серия А: "Лацио" продолжает борьбу за еврокубки (ВИДЕО)  

"Лацио" обыграл "Кальяри" в 36-м туре серии A.
 
Римский клуб занимает седьмое место, в 1 очке от зоны Лиги Европы.
 
Фото Серия А: "Лацио" продолжает борьбу за еврокубки (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
Чемпионат Италии
 
Серия А 
 
36-й тур 
 
"Кальяри" - "Лацио" - 1:2 (0:1)
 
Голы: Луис Альберто, 31 (0:1). Корреа, 53 (0:2). Паволетти, 90+1 (1:2). 
 
"Кальяри": Краньо, Клаван, Каччаторе, Романья, Пеллегрини, Чигарини (Брадарич, 57), Падоин (Черри, 58), Жоау Педру (Кастро, 77), Барелла, Дейола, Паволетти.
 
"Лацио": Прото, Раду (Баштуш, 74), Ачерби, Марушич, Луис Фелипе, Лулич, Бадель (Катальди, 62), Пароло, Луис Альберто (Иммобиле, 84), Кайседо, Корреа.
 
Предупреждения: Раду, 13. Бадель, 24. Прото, 64. Барелла, 85. Каччаторе, 90+4. Луис Фелипе, 90+4. 
 
Судья: Фаббри.
 
11 мая. Кальяри. Стадион "Sardegna Arena".
 


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