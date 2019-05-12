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2019-05-12
Серия А: "Лацио" продолжает борьбу за еврокубки (ВИДЕО)
"Лацио" обыграл "Кальяри" в 36-м туре серии A.
Римский клуб занимает седьмое место, в 1 очке от зоны Лиги Европы.
Фото: gazzetta.it
Чемпионат Италии
Серия А
36-й тур
"Кальяри" - "Лацио" - 1:2 (0:1)
Голы: Луис Альберто, 31 (0:1). Корреа, 53 (0:2). Паволетти, 90+1 (1:2).
"Кальяри": Краньо, Клаван, Каччаторе, Романья, Пеллегрини, Чигарини (Брадарич, 57), Падоин (Черри, 58), Жоау Педру (Кастро, 77), Барелла, Дейола, Паволетти.
"Лацио": Прото, Раду (Баштуш, 74), Ачерби, Марушич, Луис Фелипе, Лулич, Бадель (Катальди, 62), Пароло, Луис Альберто (Иммобиле, 84), Кайседо, Корреа.
Предупреждения: Раду, 13. Бадель, 24. Прото, 64. Барелла, 85. Каччаторе, 90+4. Луис Фелипе, 90+4.
Судья: Фаббри.
11 мая. Кальяри. Стадион "Sardegna Arena".
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