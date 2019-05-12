Бундеслига: "Штутгарт" сыграет в стыках

"Боруссия" из Менхенгладбаха разгромила "Нюрнберг" в матче 33-го тура чемпионата Германии.
 
Менхенглабахцы восполльзовались осечкой "Байера" в матче с "Шальке" и поднялись на четвертое место, в зону Лиги чемпионов.
Фото Бундеслига: "Штутгарт" сыграет в стыках
Фото: bild.de
 
"Нюрнберг" оформил вылет во вторую бундеслигу, как и "Ганновер".
 
"Штутгарт" благодаря разгрому "Вольфсбурга" не вылетит напрямую, а сыграет в стыках за место в элитном дивизионе с третьим клубом бундеслиги 2.
 
Чемпионат Германии
 
Бундеслига 1 
 
33-й тур 
 
"Ганновер-96" - "Фрайбург" - 3:0 (1:0)
 
Голы: Антон, 39 (1:0). Бебу, 51 (2:0). Уоллас, 81 (3:0). 
 
"Ганновер-96": Эссер, Зорг, Острцолек, Антон, Швеглер (Уоллас, 54), Бакалорц, Приб (Фюллкруг, 86), Харагути, Майна, Бебу (Альборнос, 79), Вейдандт.
 
"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Гюнтер, Штенцель (Шоллои, 46), Кох, Шлоттербек, Франц, Хефлер, Грифо, Петерсен (Хелер, 76), Нидерлехнер (Вальдшмидт, 46).
 
Предупреждения: Хайнц, 40. Шоллои, 54. 
 
Судья: Хартманн.
 
11 мая. Ганновер. Стадион "HDI-Arena (AWD-Arena)".
 
"Нюрнберг" - "Боруссия" М - 0:4 (0:0)
 
Голы: Дрмич, 56 (0:1). Мюль, 63 - в свои ворота (0:2). Азар, 65 (0:3). Закария, 80 (0:4). 
 
"Нюрнберг": Матения, Марграйттер, Лайбольд, Бауэр, Мюль, Беренс, Керк (Тилльманн, 62), Эррас, Левен (Кнелль, 79), Исхак, Мисидьян (Петрак, 73).
 
"Боруссия": Зоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи, Бейер, Траоре (Плеа, 72), Крамер (Штробль, 78), Закария, Нойхаус (Хофманн, 46), Дрмич, Азар.
 
Предупреждения: Нойхаус, 42. Бейер, 48. 
 
Судья: Вилленборг.
 
11 мая. Нюрнберг. Стадион "Max-Morlock-Stadion".
 
"Штутгарт" - "Вольфсбург" - 3:0 (1:0)
 
Голы: Кастро, 45+1 (1:0). Донис, 55 (2:0). Дидави, 83 (3:0). 
 
"Штутгарт": Цилер, Инсуа, Кемпф, Павар, Озан Кабак, Гентнер, Кастро, Эссвайн (Дидави, 53), Аколо (Аого, 76), Донис (Бадштубер, 79), Гонсалес.
 
"Вольфсбург": Перван, Кнохе, Тиссеран, Герхардт (Гинчек, 59), Виллиам (Брекало, 75), Гилавоги, Арнольд, Клаус (Юнус Малли, 46), Штеффен, Мехмеди, Вегхорст.
 
Предупреждения: Эссвайн, 23. Гилавоги, 24. Тиссеран, 65. 
 
Судья: Брих.
 
11 мая. Штутгарт. Стадион "Mercedes-Benz-Arena".э
 
"Аугсбург" - "Герта" - 3:4 (1:0)
 
Голы: Хан, 10 (1:0). Платтенхардт, 47 (1:1). Грегорич, 50 - с пенальти (2:1). Груич, 66 (2:2). Грегорич, 70 (3:2). Калу, 75 (3:3). Калу, 90+3 - с пенальти (3:4). 
 
"Аугсбург": Кобель, Гауэлеув, Макс (Стафилидис, 57), Оксфорд, Байер, Моравек (Янкер, 73), Ку Джа Чхоль (Грегорич, 43), Шмид, Тайгль, Хан, Рихтер.
 
"Герта": Крафт, Платтенхардт, Рекик, Клюнтер (Дилросюн, 67), Шельбред, Лустенбергер, Лазаро, Дуда (П.Кепке, 87), Груич, Ибишевич (Зельке, 82), Калу.
 
Предупреждение: Рекик, 49. 
 
Судья: Винкманн.
 
11 мая. Аугсбург. Стадион "WWK Arena (SGL-Arena)".
 
"Байер" - "Шальке" - 1:1 (1:0)
 
Голы: Хаверц, 31 (1:0). Бургшталлер, 47 (1:1). 
 
Нереализованный пенальти: Калиджури, 53 (вратарь)
 
"Байер": Храдецки, С.Бендер, Та, Венделл, Л.Бендер (Вайзер, 46), Баумгартлингер (Кор, 84), Арангис, Брандт, Хаверц, Фолланд, Аларио (Паулинью, 76).
 
"Шальке": Нюбель, Настасич, Руди, Калиджури, Очипка, Стамбули, Маскарель, Маккенни, Бужеллаб, Бургшталлер (Тойхерт, 90+4), Эмболо (Матондо, 80).
 
Предупреждения: Баумгартлингер, 34. Фолланд, 52. Нюбель, 68. 
 
Судья: Айтекин.
 
11 мая. Леверкузен. Стадион "БайАрена".
 
"Хоффенхайм" - "Вердер" - 0:1 (0:1)
 
Гол: Й.Эггештайн, 39. 
 
"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек, Бичакчич, Бренет, Демирбай (Нелсон, 74), Амири (Баумгартнер, 46), Гриллич, Крамарич, Бельфодиль, Солои (Жоэлинтон, 57).
 
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебре Селассие (Фридль, 25), Велькович, Аугустинссон, Нури Шахин, М.Эггештайн, Мевальд, Осако, Й.Эггештайн (Лангкамп, 87), Рашица (Писарро, 61).
 
Предупреждения: Мевальд, 48. Баумгартнер, 52. Кадержабек, 80. Писарро, 83. Мойсандер, 83. Гриллич, 85. М.Эггештайн, 90+3. 
 
Судья: Данкерт.
 
11 мая. Зинсхайм. Стадион "Рейн-Неккар-Арена".


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