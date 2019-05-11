"Шахтер" - "Александрия" - 2:1. 28 тур (ВИДЕО)  

Шахтер - Александрия - 2:1 (1:1)
 
Голы: Хочолава, 4 (1:0). Банада, 32 (1:1). Жуниор Мораэс, 60 (2:1).
 
Фото "Шахтер" - "Александрия" - 2:1. 28 тур (ВИДЕО)
Фото: shakhtar.com
«Шахтер» (Донецк): Пятов, Исмаили, Хочолава, Кривцов, Болбат (Матвиенко, 46), Тете (Соломон, 76), Маркос Антонио, Тайсон, Алан Патрик (Степаненко, 69), Коваленко, Жуниор Мораэс.
 
«Александрия»: Панькив, Пашаев, Стецков, Бухал, Бабогло, Банада, Полярус (Протасов, 63), Запорожан (Пономарь, 79), Задерака (Шастал, 79), Гречишкин, Ситало.
 
Предупреждения: Болбат, 13. Ситало, 46. Стецков, 54. Степаненко, 87. Бухал, 90.
 
11 мая. Харьков. ОСК «Металлист».
 
 


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