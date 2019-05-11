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"Шахтер" - "Александрия" - 2:1. 28 тур (ВИДЕО) Шахтер - Александрия - 2:1 (1:1) Голы: Хочолава, 4 (1:0). Банада, 32 (1:1). Жуниор Мораэс, 60 (2:1). Фото: shakhtar.com «Шахтер» (Донецк): Пятов, Исмаили, Хочолава, Кривцов, Болбат (Матвиенко, 46), Тете (Соломон, 76), Маркос Антонио, Тайсон, Алан Патрик (Степаненко, 69), Коваленко, Жуниор Мораэс. «Александрия»: Панькив, Пашаев, Стецков, Бухал, Бабогло, Банада, Полярус (Протасов, 63), Запорожан (Пономарь, 79), Задерака (Шастал, 79), Гречишкин, Ситало. Предупреждения: Болбат, 13. Ситало, 46. Стецков, 54. Степаненко, 87. Бухал, 90. 11 мая. Харьков. ОСК «Металлист». Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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