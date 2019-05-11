Бундеслига: Судьба титула решится в последнем туре

"Бавария" и "Лейпциг" сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Германии - 0:0.
 
Таким образом, мюнхенцы не смогли стать чемпионами в этом туре, к тому же, позволили дортмундской "Боруссии" сократить отставание до двух очков.
Фото Бундеслига: Судьба титула решится в последнем туре
Фото: bild.de
 
"Шмели" обыграли "Фортуну" и набрали 73 очка после 33-х туров.
 
"Боруссия" продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. 
 
В активе лидирующей "Баварии" 75 очков. Таким образом, чемпион Германии определится в последнем, 34-м туре.
 
"Фортуна",  в активе которой 41 очко, упала на 11-е место. "Лейпциг" с 66-ю очками на третьей строчке.
 
Чемпионат Германии
 
Бундеслига 1
 
33-й тур
 
"РБ Лейпциг" - "Бавария" - 0:0
 
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Конате, Забитцер, Форсберг (Смит-Роу, 90), Ляймер (Мукьеле, 87), Демме (Айдара, 82), Поульсен, Вернер.
 
"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Т.Мюллер, Тиагу Алькантара (Рафинья, 81), Гнабри (Рибери, 78), Коман (Роббен, 89), Горецка, Левандовски.
 
Предупреждения: Горецка, 60. Коман, 75.
 
Судья: Грефе (Германия).
 
11 мая. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".
 
"Боруссия Д" - "Фортуна Д" - 3:2 (1:0)
 
Голы: Пулишич, 41 (1:0). Финк, 47 (1:1). Дилэйни, 53 (2:1). Гетце, 90+2 (3:1). Ковнацки, 90+5 (3:2).
 
Нереализованный пенальти: Лукебакио, 58 (вратарь)
 
"Боруссия Д": Хитц, Пищек, Рафаэл Геррейру, Аканджи, Витсель, Дилэйни, Гетце (Филипп, 90+5), Вайгль, Пулишич (Шмельцер, 90+1), Брун Ларсен (Санчо, 61), Пако Алькасер.
 
"Фортуна Д": Ренсинг, Зуттнер (Раман, 67), Гиссельманн, Хоффманн, Каан Айхан, Боджек, Финк (Кенан Караман, 76), Циммерманн, Штегер, Ковнацки, Лукебакио (Моралес, 85).
 
Предупреждение: Пулишич, 89.
 
Удаление: Боджек, 82.
 
Судья: Штилер (Германия).
 
11 мая. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".


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