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Бундеслига: Судьба титула решится в последнем туре "Бавария" и "Лейпциг" сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Германии - 0:0. Таким образом, мюнхенцы не смогли стать чемпионами в этом туре, к тому же, позволили дортмундской "Боруссии" сократить отставание до двух очков. Фото: bild.de "Шмели" обыграли "Фортуну" и набрали 73 очка после 33-х туров. "Боруссия" продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. В активе лидирующей "Баварии" 75 очков. Таким образом, чемпион Германии определится в последнем, 34-м туре. "Фортуна", в активе которой 41 очко, упала на 11-е место. "Лейпциг" с 66-ю очками на третьей строчке. Чемпионат Германии Бундеслига 1 33-й тур "РБ Лейпциг" - "Бавария" - 0:0 "РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Конате, Забитцер, Форсберг (Смит-Роу, 90), Ляймер (Мукьеле, 87), Демме (Айдара, 82), Поульсен, Вернер. "Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Т.Мюллер, Тиагу Алькантара (Рафинья, 81), Гнабри (Рибери, 78), Коман (Роббен, 89), Горецка, Левандовски. Предупреждения: Горецка, 60. Коман, 75. Судья: Грефе (Германия). 11 мая. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена". "Боруссия Д" - "Фортуна Д" - 3:2 (1:0) Голы: Пулишич, 41 (1:0). Финк, 47 (1:1). Дилэйни, 53 (2:1). Гетце, 90+2 (3:1). Ковнацки, 90+5 (3:2). Нереализованный пенальти: Лукебакио, 58 (вратарь) "Боруссия Д": Хитц, Пищек, Рафаэл Геррейру, Аканджи, Витсель, Дилэйни, Гетце (Филипп, 90+5), Вайгль, Пулишич (Шмельцер, 90+1), Брун Ларсен (Санчо, 61), Пако Алькасер. "Фортуна Д": Ренсинг, Зуттнер (Раман, 67), Гиссельманн, Хоффманн, Каан Айхан, Боджек, Финк (Кенан Караман, 76), Циммерманн, Штегер, Ковнацки, Лукебакио (Моралес, 85). Предупреждение: Пулишич, 89. Удаление: Боджек, 82. Судья: Штилер (Германия). 11 мая. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".

Спорт-Экспресс

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