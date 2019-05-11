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"Мариуполь" - "Львов" - 2:0. 28 тур Мариуполь - Львов - 2:0 (0:0) Голы: Пихаленок, 74 (1:0). Зубков, 90 (2:0). Нереализованный пенальти: Фомин, 39 (вратарь). Фото: fcmariupol.com «Мариуполь»: Гальчук, Кирюханцев (Тищенко, 88), Чоботенко, Яворский, Быков, Игнатенко, Мишнев, Пихаленок, Зубков, Фомин (Горбунов, 78), Вакула (Сикан, 68). «Львов»: Сарнавский, Висенте (Парамонов, 46), Насонов, Адамюк, Борзенко, Сабино (Рожерио, 66), Педро Витор, Пернамбуко, Мартан (Приймак, 60), Луиш Сантуш, Дуарте. Предупреждения: Игнатенко, 4, Зубков, 50, Мишнев, 55, Чоботенко, 67, Быков, 86 - Висенте, 39, Мартан, 52, Дуарте, 86. Судьи: Романов, Жарий, Трехлиб (все - Днепр). 11 мая. Мариуполь. Стадион имени В.С. . Мариуполь. Стадион имени В.С. Бойко . 2 389 зрителей. Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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