"Мариуполь" - "Львов" - 2:0. 28 тур

Мариуполь - Львов - 2:0 (0:0)
 
Голы: Пихаленок, 74 (1:0). Зубков, 90 (2:0).
 
Нереализованный пенальти: Фомин, 39 (вратарь).
Фото "Мариуполь" - "Львов" - 2:0. 28 тур
Фото: fcmariupol.com
 
«Мариуполь»: Гальчук, Кирюханцев (Тищенко, 88), Чоботенко, Яворский, Быков, Игнатенко, Мишнев, Пихаленок, Зубков, Фомин (Горбунов, 78), Вакула (Сикан, 68).
 
«Львов»: Сарнавский, Висенте (Парамонов, 46), Насонов, Адамюк, Борзенко, Сабино (Рожерио, 66), Педро Витор, Пернамбуко, Мартан (Приймак, 60), Луиш Сантуш, Дуарте.
 
Предупреждения: Игнатенко, 4, Зубков, 50, Мишнев, 55, Чоботенко, 67, Быков, 86 - Висенте, 39, Мартан, 52, Дуарте, 86.
 
Судьи: Романов, Жарий, Трехлиб (все - Днепр).
 
11 мая. Мариуполь. Стадион имени В.С.Бойко. 2 389 зрителей.
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
"ПСЖ" выдал самую неудачную серию матчей в эпоху шейхов"ПСЖ" выдал самую неудачную серию матчей в эпоху шейхов
"Шахтер" - "Львов" - 5:0. 27 тур (ВИДЕО)  "Шахтер" - "Львов" - 5:0. 27 тур (ВИДЕО)  
Капитан "Челси" заявил о своем неуважении к главному тренеру и объявил об уходе из клуба. ФутболКапитан "Челси" заявил о своем неуважении к главному тренеру и объявил об уходе из клуба. Футбол
Кубок Стэнли: "Сент-Луис" сравнял счет в серии (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Сент-Луис" сравнял счет в серии (ВИДЕО)  
Лига 1: "Лилль" сохранил отрыв от "Лиона"Лига 1: "Лилль" сохранил отрыв от "Лиона"
Блок рекламы

Последние новости
Подгружаем последние новости