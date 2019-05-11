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2019-05-11
"Мариуполь" - "Львов" - 2:0. 28 тур
Мариуполь - Львов - 2:0 (0:0)
Голы: Пихаленок, 74 (1:0). Зубков, 90 (2:0).
Нереализованный пенальти: Фомин, 39 (вратарь).
Фото: fcmariupol.com
«Мариуполь»: Гальчук, Кирюханцев (Тищенко, 88), Чоботенко, Яворский, Быков, Игнатенко, Мишнев, Пихаленок, Зубков, Фомин (Горбунов, 78), Вакула (Сикан, 68).
«Львов»: Сарнавский, Висенте (Парамонов, 46), Насонов, Адамюк, Борзенко, Сабино (Рожерио, 66), Педро Витор, Пернамбуко, Мартан (Приймак, 60), Луиш Сантуш, Дуарте.
Предупреждения: Игнатенко, 4, Зубков, 50, Мишнев, 55, Чоботенко, 67, Быков, 86 - Висенте, 39, Мартан, 52, Дуарте, 86.
Судьи: Романов, Жарий, Трехлиб (все - Днепр).
11 мая. Мариуполь. Стадион имени В.С.Бойко. 2 389 зрителей.
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