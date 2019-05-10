Журналистке, комментирующей в прямом эфире матч Лиги Европы, попали мячом точно в голову
Тачдаун от игроков "Валенсии".
Фото: скриншот
Накануне в Валенсии состоялся ответный полуфинальный матч Лиги Европы, в котором лондонский "Арсенал" оказался сильнее местной одноименной команды 4:2.
На предматчевой разминке команд, произошел забавный эпизод, когда кто-то из игроков "Валенсии" запустил мячом точно в голову местной журналистке, которая на бровке стадиона "Месталья" общалась со студией в прямом эфире.
Сотрудница телеканала даже на время пропала из кадра.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.