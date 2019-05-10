Журналистке, комментирующей в прямом эфире матч Лиги Европы, попали мячом точно в голову

Тачдаун от игроков "Валенсии".

Фото: скриншот
Накануне в Валенсии состоялся ответный полуфинальный матч Лиги Европы, в котором лондонский "Арсенал" оказался сильнее местной одноименной команды 4:2.

На предматчевой разминке команд, произошел забавный эпизод, когда кто-то из игроков "Валенсии" запустил мячом точно в голову местной журналистке, которая на бровке стадиона "Месталья" общалась со студией в прямом эфире.

Сотрудница телеканала даже на время пропала из кадра.

Acaba de ocurrir en Mestalla #Gol #ValenciaArsenal #DirectoGol pic.twitter.com/3XN9BctL1I

— ?lvaro S?ez Murcia (@saezalvaro) 9 мая 2019 г.
Позже журналистка вернулась в эфир и с юмором восприняла произошедшее, подтвердив, что с ней все в порядке.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
"ПСЖ" выдал самую неудачную серию матчей в эпоху шейхов"ПСЖ" выдал самую неудачную серию матчей в эпоху шейхов
"Шахтер" - "Львов" - 5:0. 27 тур (ВИДЕО)  "Шахтер" - "Львов" - 5:0. 27 тур (ВИДЕО)  
Капитан "Челси" заявил о своем неуважении к главному тренеру и объявил об уходе из клуба. ФутболКапитан "Челси" заявил о своем неуважении к главному тренеру и объявил об уходе из клуба. Футбол
Кубок Стэнли: "Сент-Луис" сравнял счет в серии (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Сент-Луис" сравнял счет в серии (ВИДЕО)  
Лига 1: "Лилль" сохранил отрыв от "Лиона"Лига 1: "Лилль" сохранил отрыв от "Лиона"
Блок рекламы


Похожие новости
Кубок Стэнли: "Бостон" обыграл "Каролину" в первом матче (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Бостон" обыграл "Каролину" в первом матче (ВИДЕО)  
"Челси" и "Арсенал" превратили финал Лиги Европы в лондонское дерби"Челси" и "Арсенал" превратили финал Лиги Европы в лондонское дерби
В матче НБА игрок забросил невероятный мяч из-за щитаВ матче НБА игрок забросил невероятный мяч из-за щита
Сборная Украины: Достаточно одной победы (ВИДЕО)  Сборная Украины: Достаточно одной победы (ВИДЕО)  
"ПСЖ" выдал самую неудачную серию матчей в эпоху шейхов"ПСЖ" выдал самую неудачную серию матчей в эпоху шейхов
Примера: "Реал Сосьедад" стремится в Лигу ЕвропыПримера: "Реал Сосьедад" стремится в Лигу Европы
В матче плей-офф НБА баскетболист ударил соперника локтем в пахВ матче плей-офф НБА баскетболист ударил соперника локтем в пах
Весь "Ливерпуль" в матче с "Барселоной" сделал лишь на одну обводку больше, чем один МессиВесь "Ливерпуль" в матче с "Барселоной" сделал лишь на одну обводку больше, чем один Месси
В матче Кубка Стэнли хоккеист нанес подлый удар сзади после остановки игрыВ матче Кубка Стэнли хоккеист нанес подлый удар сзади после остановки игры
Кубок Стэнли: "Коламбус" обыграл "Бостон" в третьем матче серии (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Коламбус" обыграл "Бостон" в третьем матче серии (ВИДЕО)  
Последние новости
Подгружаем последние новости