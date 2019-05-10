Журналистке, комментирующей в прямом эфире матч Лиги Европы, попали мячом точно в голову

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Накануне в Валенсии состоялся ответный полуфинальный матч Лиги Европы, в котором лондонский "Арсенал" оказался сильнее местной одноименной команды 4:2.

На предматчевой разминке команд, произошел забавный эпизод, когда кто-то из игроков "Валенсии" запустил мячом точно в голову местной журналистке, которая на бровке стадиона "Месталья" общалась со студией в прямом эфире.

Сотрудница телеканала даже на время пропала из кадра.

Позже журналистка вернулась в эфир и с юмором восприняла произошедшее, подтвердив, что с ней все в порядке.