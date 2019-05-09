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"Сан-Хосе" - в полуфинале Кубка Стэнли (ВИДЕО) "Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Колорадо" в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли. "Шаркс" выиграл серию 4-3 и вышел в полуфинал, где сыграет с "Сент-Луисом". Фото: nhl.com НХЛ Кубок Стэнли 1/4 финала Седьмой матч "Сан-Хосе" - "Колорадо" - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) Голы: Павелски - 3 (Бернс, Хертл), 5:57 - 1:0. Хертл - 9 (Павелски, Кейн), 11:35 - 2:0. Рантанен - 6 (Жирар, Ландескуг), 19:53 - 2:1. Донской - 1 (Бернс, М. Карлссон), 32:37 - 3:1. Жост - 3 (Уилсон, Керфут), 40:51 - 3:2. Вратари: Джонс - Грубауэр (57:50). Штраф: 6 - 6. Броски: 27 (12+13+2) - 29 (9+5+15). 9 мая. Сан-Хосе. SAP Center. Счет в серии : 4-3.

Спорт-Экспресс

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