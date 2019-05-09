"Сан-Хосе" - в полуфинале Кубка Стэнли (ВИДЕО)  

"Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Колорадо" в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли.
 
"Шаркс" выиграл серию 4-3 и вышел в полуфинал, где сыграет с "Сент-Луисом".
Фото "Сан-Хосе" - в полуфинале Кубка Стэнли (ВИДЕО)
Фото: nhl.com
 
НХЛ
 
Кубок Стэнли
 
1/4 финала
 
Седьмой матч
 
"Сан-Хосе" - "Колорадо" - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
 
Голы: Павелски - 3 (Бернс, Хертл), 5:57 - 1:0. Хертл - 9 (Павелски, Кейн), 11:35 - 2:0. Рантанен - 6 (Жирар, Ландескуг), 19:53 - 2:1. Донской - 1 (Бернс, М. Карлссон), 32:37 - 3:1. Жост - 3 (Уилсон, Керфут), 40:51 - 3:2.
 
Вратари: Джонс - Грубауэр (57:50).
 
Штраф: 6 - 6.
 
Броски: 27 (12+13+2) - 29 (9+5+15).
 
9 мая. Сан-Хосе. SAP Center.
 
Счет в серии: 4-3.
 


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