Суперлига: Малое запорожское дерби

ЗНТУ-ЗАС отчаянно пытался отобрать очки у ЗТР, чтобы избежать плей-офф.

ЗНТУ-ЗАС - ЗТР - 28:30 (15:16)

Понедельник. Запорожье. ДС "ЗАС". ЗНТУ-ЗАС - ЗТР - 28:30. Гол Александра ТИЛЬТЕ. Фото Анатолия ВЛАСОВА

ЗНТУ-ЗАС (Запорожье): Бородай, Белый, Драный; Кравченко (1), Лыхина (7), Паровинчак (4), Тютюнник (3), Миноцкий (2), Парамонов (2); Белов, Кобзий (1), Рубан, Скиба (1), Турченко (7), Нагави, Петращак.

ЗТР (Запорожье): Деревянкин, Вьюник, Веремчук; Акименко (7), Ганчев (3), Северин (2), Стрельников, Исанчук (1), Константинов (3); Бурзак (2), Залевский (1), Черевко (1), Тильте (10), Щербак, Глушак, Карамышев.

Семиметровые: 8 (7) - 9 (8).

Штрафное время: 14 - 12.

Дисквалифицированы: Миноцкий (30-я минута, три удаления) - Северин (46, прямая красная карточка).

Судьи: Еськов, Дуплий (Запорожье).

6 мая. Запорожье. ДС «ЗАС». 120 зрителей.

Анатолий ВЛАСОВ

из Запорожья

Матчи первого и второго кругов завершились легкими победами ЗТР, а в третьем круге ЗНТУ-ЗАС в гостях смог навязать борьбу вице-чемпиону и в итоге уступил всего два мяча - 27:29. Нечто подобное произошло и в четвертом матче.

Хозяева начали встречу весьма агрессивно. Уже к шестой минуте запорожские арбитры назначили в ворота «засовцев» четыре семиметровых штрафных броска, показали две желтые карточки и отправили центрального защитника Ярослава Рубана отдыхать на две минуты. Первый семиметровый не реализовал Алексей Ганчев, вратарь Рудольф Бородай был на высоте. Остальные восемь у ЗТР бросал Александр Тильте. Все - точно. ЗТР на некоторое время ушел в отрыв - 1:3.

Хозяева быстро его ликвидировали и до счета 7:7 шла борьба мяч в мяч. А затем молодая поросль ЗНТУ-ЗАС совершила рывок - 10:8. При этом счете в воротах ЗТР произошла смена вратарей - Максим Вьюник заменил Антона Деревянкина. Максим отработал отменно. Разрыв сократился до одного пункта - 12:11. А дальше ЗТР забил четыре «сухих» мяча, но до перерыва комфортного перевеса не удержал.

После первых десяти минут второго тайма - 18:18. А затем главный тренер ЗТР Виталий Нат, используя небольшую ротацию состава, смог переломить ход матч. Вначале перевес составлял один мяч, затем - два, три и, наконец, на 55-й минуте - пять (23:28). ЗНТУ-ЗАС еще не терял надежды, но и ЗТР не стал рисковать и смог удержать победный счет. За весь поединок гости трижды смогли забросить мяч в пустые ворота, хозяева - ни одного.

Кстати, в первом тайме арбитры шесть раз удаляли игроков ЗНТУ-ЗАС, у ЗТР только одно удаление (Роман Северин на 29-й минуте). Во втором все было наоборот. У ЗТР - пять удалений, а у ЗНТУ-ЗАС - одно (Дмитрий Тютюнник на 59-й минуте).

Виталий НАТ, главный тренер ЗТР:

- Перед игрой я предупреждал команду, что матч будет сложным. Говорил, что ЗНТУ-ЗАС приложит максимум усилий, чтобы отобрать у нас очки и избежать игр за третье место. Потеря очков не входила в наши планы, ведь тогда мы теряли надежду на плей-офф с «Мотором». У соперника был хороший настрой, они растут в мастерстве. Спасибо игрокам нашей команды за самоотдачу и стремление к победе!

Ростислав ЛАНЕВИЧ, главный тренер ЗНТУ-ЗАС:

- В первом тайме мы не смогли справиться со скоростями, которые нам предложил соперник. Много времени провели, играя в меньшинстве. Но смогли остаться в игре . Следует учесть, что мы играли, практически, без замен. На ребят легла большая нагрузка, вследствие чего были допущены невынужденные ошибки, как в игре в защите, так и в атаке. А соперник нас за это наказал и победил.

И В Н П М О

1. Мотор 27 27 0 0 1060-573 54

2. ЗТР 30 27 0 3 1058-634 54

3. ЗНТУ-ЗАС 29 20 1 8 1013-825 41

4. Донбасс 28 16 2 10 923-870 34

5. Одесса 29 14 0 15 792-871 28

6. Портовик 30 10 0 20 809-985 20

7. ЗТР-Буревестник 28 8 1 19 885-939 17

8. ЦСКА 28 4 0 24 585-902 8

9. СКА 29 1 0 28 557-1083 2