"Бостон" вышел в 1/2 финала Кубка Стэнли (ВИДЕО)  

@Коламбус" на своем льде уступил "Бостону" в 6-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли.
 
"Брюинз" выиграл серию 4-2 и вышел в полуфинал, где встретится с "Каролиной".
Фото "Бостон" вышел в 1/2 финала Кубка Стэнли (ВИДЕО)
Фото: nhl.com
 
НХЛ
 
Кубок Стэнли
 
1/4 финала
 
Шестой матч
 
"Коламбус" - "Бостон" - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
 
Голы: Крейчи - 4 (Дебраск, Клифтон), 32:13 - 0:1. Юханссон - 2 (Койл, Хейнен), 48:58 - 0:2. Бэкес - 1 (Краг, Крейчи), 50:39 - 0:3.
 
Вратари: Бобровский (56:31) - Раск.
 
Штраф: 2 - 8.
 
Броски: 39 (10+17+12) - 29 (12+5+12).
 
7 мая. Коламбус. Nationwide Arena.
 
Счет в серии: 2-4.
 


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