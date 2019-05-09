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"Бостон" вышел в 1/2 финала Кубка Стэнли (ВИДЕО) @Коламбус" на своем льде уступил "Бостону" в 6-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли. "Брюинз" выиграл серию 4-2 и вышел в полуфинал, где встретится с "Каролиной". Фото: nhl.com НХЛ Кубок Стэнли 1/4 финала Шестой матч "Коламбус" - "Бостон" - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Голы: Крейчи - 4 (Дебраск, Клифтон), 32:13 - 0:1. Юханссон - 2 (Койл, Хейнен), 48:58 - 0:2. Бэкес - 1 (Краг, Крейчи), 50:39 - 0:3. Вратари: Бобровский (56:31) - Раск. Штраф: 2 - 8. Броски: 39 (10+17+12) - 29 (12+5+12). 7 мая. Коламбус. Nationwide Arena. Счет в серии : 2-4.

Спорт-Экспресс

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