Мощный контрудар "Киев-Баскета"

Проиграв в первых двух матчах «золотой серии», пока еще действующий чемпион Украины нашел в себе силы ошеломить «Динамо-НПУ» в третьем поединке.

Киев. СК "Меридиан". "Киев-Баскет" - "Динамо-НПУ" - 88:66. Борьба за мяч под щитом гостей. Фото: fbu.ua

Финал

ДИНАМО-НПУ - КИЕВ-БАСКЕТ - 2-1

Матч №3

КИЕВ-БАСКЕТ - ДИНАМО-НПУ - 88:66 (27:19, 19:17, 25:17, 17:13)

«Киев-Баскет»: Спитковская (6 + 6 подборов + 7 передач + 4 перехвата), Кондусь (18 + 5 подборов + 5 передач), Ольховик (16 + 6 передач), : Спитковская (6 + 6 подборов + 7 передач + 4 перехвата), Кондусь (18 + 5 подборов + 5 передач), Ольховик (16 + 6 передач), Бойко (2 + 7 подборов), Любинец (30 + 12 подборов + 3 блок-шота) - старт; Афанасьева (8), Колесниченко (6), Рабчук (2), Волошина, Гутевич.

«Динамо-НПУ» (Киев): Фастова (1 + 6 подборов), Морриссет (23 + 4 передачи), Кийс (19), Карева (7 + 5 подборов), Пянтак (4) - старт; Любарская (1), Тетерук (3 + 5 подборов), Цюбик (8), Самохвалова, Чуркина.

5 мая. Киев . СК «Меридиан». 140 зрителей.

Сергей ДАЦЕНКО

из СК «Меридиан»

Выиграв на своей домашней арене - 81:76 и 82:63, динамовки, казалось, должны были получить значительное психологическое преимущество и постараться «закрыть» серию в третьем поединке. Однако на деле все оказалось с точностью до наоборот. Теперь уже наставник «Киев-Баскета» Владимир Холопов ощутимо превзошел своего визави Владимира Рыжова, проведя трехдневный период до отчетного матча значительно продуктивнее. Это стало ясно уже со стартовых секунд, когда его подопечные в течение первой же атаки сняли на чужом щите четыре(!) подбора подряд.

Далее последовал предельно мобильный и жесткий прессинг в обороне, и максимально быстрое перемещения как игроков, так и мяча - в атаках. Это обеспечило хозяйкам площадки огромное превосходство в обеих «красках». Прежде всего, в чужой, где Вероника Любинец с завидным хладнокровием уходила от опеки, тут же принимала передачи и агрессивно шла на кольцо, оформив оттуда 10 попаданий в 13 попытках. Останавливали ее только с нарушением правил, но и с линии Любинец реализовала 10 бросков из 11.

Фактически, именно вязкая защита, в которой именно увязли все без исключения динамовки, за исключением американок Андреоны Кийс и Эшли Морриссет, а также феноменальный бомбардирский показатель Любинец, к большому перерыву обеспечили «Киев-Баскету» весомые 11 очков преимущества.

Дальше - больше. Кийс и Морриссет тянули на себе «Динамо-НПУ» в нападении, однако почти не помогали в обороне, где и без того царил невообразимый беспорядок, а чуть позже - и уныние. Совершенно провалила игру , почти безупречная еще три дня назад, центровая Оксана Пянтак. Ничем ей не помогли Виктория Карева и Елена Тетерук. Достаточно беспомощно выглядели и все остальные.

Соответственно, когда в третьей четверти из-за шестиметровой линии «полетело» у Анны Ольховик, а соперницы грешили потерями, дело запахло разгромом. Осознав это, за пять минут до сирены Владимир Рыжов убрал с площадки американок, что и позволило «баскетовкам» оформить к финишу «плюс 22».

Сегодня в СК «Меридиан» состоится четвертый поединок. Интересно, у кого в нем сил и сноровки окажется больше?..

За 3-е место

ЧАЙКА - СБК ЛЬВОВ - 3-0

Матч №3

ЛЬВОВ - ЧАЙКА - 55:62 (16:14, 5:14, 19:18, 15:16)

«Львов»: Дубас (7 + 8 подборов + 5 передач), Зволяк, Филевич (22 + 10 подборов), Красникова (15 + 7 подборов), М.Ковтун (2) - старт; Петрик (3 + 4 перехвата), А.Ковтун (6 + 7 подборов).

«Чайка»: Панченко (1 + 5 подборов + 3 перехвата), Цекова (11 + 6 подборов + 4 передачи), Радионова (11+ 7 подборов), Радулович (24 + 11 подборов), Десятник - старт; Попова (8 + 6 подборов), Топчий (7 + 4 подбора), Панченко (1 + 5 подборов + 3 перехвата), Цекова (11 + 6 подборов + 4 передачи), Радионова (11+ 7 подборов), Радулович (24 + 11 подборов), Десятник - старт; Попова (8 + 6 подборов), Топчий (7 + 4 подбора), Ляшко

5 мая. Львов . ДС «Галычина». 150 зрителей.

Решающей в этом противостоянии стала вторая четверть, полностью проваленная хозяйками площадки в нападении. В остальное же время на паркете происходила преимущественно равная борьба. Соперники, ведомые своими лидерами - соответственно, Кристиной Филевич и Александрой Радулович, планомерно воплощали в жизнь домашние установки.

Но бердянская команда справилась с этим несколько лучше, что и принесло ей победу. Третью в серии и решающую на пути к бронзовой ступени пьедестала. Безусловно, для «Чайки» это большой успех!