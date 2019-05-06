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Серия А: "Дженоа" и "Рома" обменялись голами (ВИДЕО) "Рома" сыграла вничью с "Дженоа" в матче 35-го тура чемпионата Италии. Нападающий римлян Стефан Эль-Шаарави открыл счет на 82-й минуте встречи, а защитник хозяев Кристиан Ромеро забил ответный гол на первой компенсированной минуте игры Фото: gazzetta.it "Рома" с 59 очками занимает 5-е место в турнирной таблице серии А. "Дженоа" с 36 баллами располагается на 16-й строчке. Чемпионат Италии. Серия А 35-й тур "Дженоа" - "Рома" - 1:1 (0:0) Голы: Эль-Шаарави, 82 (0:1). Ромеро, 90+1 (1:1). Нереализованный пенальти: Санабрия, 90+6 (вратарь). "Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Бираски, Ромеро, Мигел Велозу, Радованович, Бесса (Ролон, 90+3), Лерагер (Санабрия, 83), Лападула (Пандев, 73), Куаме. "Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци (Карсдорп, 89), Н`Зонзи, Кристанте, Пеллегрини (Шик, 66), Дзаньоло (Клайверт, 71), Джеко, Эль-Шаарави. Предупреждения: Дзаньоло, 51. Клайверт, 84. Ролон, 90+6. Судья: Маццолени (Италия). 5 мая. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

Спорт-Экспресс

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