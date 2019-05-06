Серия А: "Дженоа" и "Рома" обменялись голами (ВИДЕО)  

"Рома" сыграла вничью с "Дженоа" в матче 35-го тура чемпионата Италии.
 
Нападающий римлян Стефан Эль-Шаарави открыл счет на 82-й минуте встречи, а защитник хозяев Кристиан Ромеро забил ответный гол на первой компенсированной минуте игры.
Фото Серия А: "Дженоа" и "Рома" обменялись голами (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
"Рома" с 59 очками занимает 5-е место в турнирной таблице серии А.
 
"Дженоа" с 36 баллами располагается на 16-й строчке.
 
Чемпионат Италии.
 
Серия А 
 
35-й тур 
 
"Дженоа" - "Рома" - 1:1 (0:0)
 
Голы: Эль-Шаарави, 82 (0:1). Ромеро, 90+1 (1:1). 
 
Нереализованный пенальти: Санабрия, 90+6 (вратарь).
 
"Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Бираски, Ромеро, Мигел Велозу, Радованович, Бесса (Ролон, 90+3), Лерагер (Санабрия, 83), Лападула (Пандев, 73), Куаме.
 
"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци (Карсдорп, 89), Н`Зонзи, Кристанте, Пеллегрини (Шик, 66), Дзаньоло (Клайверт, 71), Джеко, Эль-Шаарави.
 
Предупреждения: Дзаньоло, 51. Клайверт, 84. Ролон, 90+6. 
 
Судья: Маццолени (Италия).
 
5 мая. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".
 


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