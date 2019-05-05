Альварес объединил три титула чемпиона мира

В Лас-Вегасе состоялся бой между чемпионом WBC и WBA в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом и чемпионом IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.
 
По итогам 12 раундов победа единогласным решением судей досталась Альваресу - 115:113, 115:113, 116:112.
Фото Альварес объединил три титула чемпиона мира
Сауль Альварес. Фото: fightnews.com
 
Мексиканец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевал пояс Международной боксерской федерации (IBF), принадлежавший Джейкобсу.
 
Для Альвареса эта победа стала 52-й в карьере при одном поражении и двух ничьих. У Джейкобса - 35 побед и три поражения, информирует СЭ.
 
Ранее сообщалось, что гонорар Альвареса составит 35 миллионов долларов, Джейкобса - 2,5 миллиона плюс еще 10 миллионов по контракту со стриминговым сервисом DAZN.


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